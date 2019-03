Racing 92-Stade Toulousain : le Président Lacroix espère 10 000 Toulousains à Paris

Toulouse, France

Le Stade Toulousain va bien...même très bien...Euphorique après la victoire au Stade Français et une soirée de fête dans le XIXème arrondissement de Paris, le Président du club, Didier Lacroix, s'est exprimé en direct dans l'émission rugby de France Bleu Occitanie ce lundi soir. On le sent et on l'entend, c'est déjà le quart de finale de Champions Cup qui est dans toutes les têtes. Le 31 mars prochain, les Rouge et Noir iront défier le Racing 92 pour une place en demi-finale. L'enjeu, alors que le club vient de battre un record historique de douze matches sans défaite en Top 14, c'est de vraiment se réconcilier avec la grande histoire du rugby toulousain.

Plus de 10 000 spectateurs à la Paris Défense Arena

Après s'être félicité de la victoire du week-end (9-28 au Stade Français) et de l'ambiance au sein de son groupe, le Président a largement parlé de l'échéance européenne. Il le concède, c'est dans une logique d'"acclimatation" à Paris qu'il a emmené la quasi-totalité du groupe et du staff ce week-end, façon de dire "on est chez nous". Et puis il explique qu'il prépare déjà le déplacement de milliers de supporters : "On a une grosse latitude au niveau des places. On pourra regrouper les Toulousains qui le veulent bien (...) On peut espérer avoir un tiers de l'Arena peuplée de Toulousains (ndlr : plus de 10 000 personnes sur une capacité totale de 32 000) puisqu'il y a une grosse communauté de Toulousains présente à Paris et dans le Nord de la France (...) Charge à nous de l'équiper pour qu'elle soit aux couleurs du Stade et pas des spectateurs lambda"

Toute l'équipe de la communication du Stade Toulousain est donc déjà mobilisée sur l'évènement : "On est en train de préparer nos kits supporters, explique Didier Lacroix, pour avoir également une fan-zone à dix minutes de l'Arena. Dans ce kit, il y aura des drapeaux, des pompons, des stands de maquillage. Notre bandas sera présente".

Le match sera bien sûr à suivre en direct sur France Bleu Occitanie avec un dispositif spécial.