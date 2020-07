Racing Club Vannes : Nick Abendanon signe pour deux ans !

Le RC Vannes (Pro D2) fait un gros coup en recrutant le numéro 15 de nationalité néerlandaise Nick Abendanon pour deux ans. Il arrive en Bretagne après six ans passés à l'ASM Clermont en Top 14.

Après six ans de Top 14 à Clermont, Nick Abendanon débarque au RC Vannes. C'est un gros coup de la part du club de rugby morbihanais qui fait signer cet arrière de renom.

Expérimenté, le joueur de 33 ans, collectionne plusieurs trophées : vainqueur du Challenge européen en 2008 avec Bath Rugby et en 2019 avec l'ASM Clermont, il est également champion de France avec Clermont en 2017 et a disputé deux finales de Coupe d'Europe, en 2015 et 2017 avec le club auvergnat. Enfin, il a été élu meilleur joueur européen en 2015.

Nick Abendanon présente un profil polyvalent. Essentiellement positionné à l'arrière, il peut également évoluer à l'aile. Il s'engage pour deux saisons de Pro D2 avec le RC Vannes.