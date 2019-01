Clermont-Ferrand : Alivereti Raka peut désormais rêver de Mondial avec les Bleus

Le surpuissant trois-quarts de l’ASM Clermont fait partie des 54 personnes qui ont reçu leur décret de naturalisation ce mardi en préfecture du Puy-de-Dôme. Une étape de plus vers le XV de France... Et la Coupe du monde ?

Ces cérémonies officielles sous les ores de la République sont toujours des instants uniques et magiques pour ceux qui accèdent à la nationalité française. Mais de là à se retrouver avec une nuée de journalistes, des caméras, des micros et des appareils photos dans la même salle préfectorale, cela a de quoi impressionner la galerie.

Certains des 54 nouveaux Français (issus de 22 nationalités) et leurs proches n’étaient pas au courant qu’une star auvergnate se trouvait parmi eux, mais le bouche à oreille a fini par fonctionner. Assis au fond de la salle, tête baissée et intimidé, la star de l’ASM, Alivereti Raka. A ses côtés, sa compagne. Le musculeux trois-quarts centre d’origine fidjienne s’apprête à remporter un des matchs les plus importants de sa vie d’homme et de joueur. Même s’il ne maîtrise encore que très sommairement la langue de Molière, l’émotion contenue de Raka en dit long : « Je suis fier du travail effectué à la maison avec ma femme depuis un an et demi ».

Alivereti Raka peut avoir le sourire. Il est officiellement Français ! @Prefet63@ASMOfficielpic.twitter.com/1Oj9Uov3CI — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 15, 2019

Une vidéo rappelant les fondements et les valeurs de notre République, une Marseillaise chantée avec plus ou moins de maîtrise par l’assistance et une remise individualisée de décret de naturalisation des mains de la préfète du Puy-de-Dôme, voilà Alivereti et les autres désormais compatriotes. Après la traditionnelle photo de famille et les sollicitations médiatiques, Raka s’est isolé pour lire les documents figurant dans le petit dossier officiel.

Alivereti Raka découvre son décret de naturalisation © Radio France - Eric Le Bihan

Objectif Coupe du Monde

L’objectif est désormais d‘être dans les petits papiers du sélectionneur du XV de France Jacques Brunel. Victime d’une fracture au niveau de l’os scaphoïde, Alivereti Raka va rester encore éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Son opération ayant même été retardée récemment par une infection à ce même bras droit due à une piqûre d’insecte... C’est devant la télé qu’il encouragera donc les Bleus et ses potes clermontois pendant le Tournoi des Six Nations.

VIDÉO - Première Marseillaise pour Alivereti Raka désormais Français. Il y a encore un peu de boulot 😉🏉🔵⚪🔴 @ASMOfficiel 💙💛 pic.twitter.com/but3d3oJSK — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) January 15, 2019

En revanche, il compte bien être dans l’avion qui emmènera le groupe France à la Coupe du Monde en septembre prochain au Japon. Avec un passeport français... qu’il devrait recevoir d’ici deux semaines.