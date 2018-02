Perpignan, France

Raphaël Carbou et Quentin Walcker seront toujours usapistes la saison prochaine et même plus.

Raphaël Carbou à qui il restait une année optionnelle a paraphé un nouveau contrat et sera à l'USAP jusqu'en 2020. Le talonneur a été de toutes les feuilles de match cette saison (21) pour quinze titularisations. Formé à Sigean à son plus jeune âge, il est devenu par la suite un pur produit de la formation du club catalan, depuis 2011. Il a gravi tous les échelons.

Quentin Walcker signe lui un contrat espoir-pro. Il reste à l'USAP pour une durée de trois ans. Le jeune pilier gauche de 21 ans (22 dans trois semaines) est une des révélations de 2017. Il a participé à neuf matchs du club cette saison et a même inscrit son tout premier essai en sang et or lors de la réception d'Aurillac.

Pour la saison prochaine, l'USAP a donc prolongé déjà plusieurs joueurs : Jonathan Bousquet, Sadek Deghmache et donc Raphaël Carbou et Quentin Walcker. Le pilier gauche Tevita Mailau a déjà annoncé qu'il ne continuait pas, le troisième ligne Christophe André n'est pas conservé dans l'effectif. D'autres cas restent à régler comme celui du capitaine Lifeimi Mafi.