Pro D2 : Suivez en DIRECT le match entre le RC Vannes et le FC Grenoble !

Le FC Grenoble aborde cette 6e journée de Pro D2 dans le fauteuil de leader, une position qu'il ira défendre sur la pelouse de Vannes, solide 4e. Les deux équipes restent sur deux victoires consécutives et voudront prolonger leur série. On retrouve pas mal de changements côté Grenoblois par rapport à l'équipe tombeuse d'Aurillac deux semaines plus tôt. Le match est à suivre en direct sur France Bleu Isère à partir de 19h15, coup d'envoi à 19h30.

