RCA : le club entre dans une nouvelle dimension avec le nouveau stade Pierre-Bouillot

Quasiment trois ans d'attente et de galères pour un résultat qui en vaut la peine : le chantier du stade Pierre-Bouillot du Rugby Club Auxerrois à Auxerre (Yonne), enfin terminé, est inauguré ce dimanche 20 septembre pour la réception de Châtres dans le cadre de la 2e journée de Fédérale 3.

Moderne et impressionnant, la structure en ossature bois, dont le projet porté par la Ville d'Auxerre aura coûté près de 3,5 M€, offre 1 200 m2 sur deux niveaux, dont une tribune de 300 places toute neuve (100 places en configuration Covid). Et tout un tas d'équipement qui font écarquiller les yeux des personnes qui ont pu visiter le site. Notamment celles qui vont pouvoir en jouir toute l'année, comme Raphaël Urbina, le nouveau manager du RCA. "C'est un outil de travail vraiment intéressant", pose-t-il.

C'est 'ouf' d'avoir un tel outil de travail ! (Raphaël Urbina, manager du RCA)

"La structure nous permet, en configuration Covid, d'avoir deux entrées distinctes, une pour l'équipe des visiteurs, et l'autre pour nous. Et puis, on a quasiment un vestiaire par catégorie. C'est un vrai luxe" insiste Raphaël Urbina. "Le vestiaire de l'équipe première dispose de douches, et de deux baignoires qui, couplées à des machines à fabriquer des glaçons, permettront aux joueurs de récupérer plus rapidement. Et puis, on a une salle de musculation à côté d'une pièce qui servira de cellule médicale, avec un kiné, un ostéopathe, un médecin et un chirurgien à disposition. C'est 'ouf' d'avoir un tel outil de travail !"

Les nouveaux vestiaires de l'équipe première du RCA accueillent deux baignoires qui, couplées à de l'eau glacée, vont permettre d’accélérer le processus de récupération des joueurs après un match. © Radio France - Nicolas Fillon

La nouvelle salle de réception et les nouveaux bureaux, situés juste au dessus des nouvelles tribunes, sont bien utiles également pour les desseins du manager du RCA. "On peut y réaliser nos séances vidéos, qui est également une nouveauté cette saison, mais également y prendre nos repas avec une cuisine sur place, ce qui nous évite de se décaler au restaurant."

Y a-t-il beaucoup d'équipes de Fédérale 3 qui disposent d'un tel équipement ? "Clairement, non" répond Raphaël Urbina. "En arrivant, j'ai été surpris. Dans tous les clubs de Fédérale 3 où j'ai pu déjà me rendre, je n'ai jamais vu une structure d'une telle ampleur, avec un centre d’hébergement à côté aussi... Il y a tout pour que le RCA puisse évoluer, c'est une grande avancée pour le club, en lien avec ses ambitions."

La salle de musculation du RCA dans le nouveau stade Bouillot a fière allure. Juste à côté, une pièce réservée aux soins de kinésithérapie. © Radio France - Nicolas Fillon

L'entraîneur des avants, Julien Gallet, est lui aussi dithyrambique sur ces nouvelles installations. "C'est mieux que certains clubs de Fédérale 2, en termes de terrains et d'infrastructures", souffle cet enfant du club, au RCA depuis ses 6 ans, qui se souvient des trois années de galère le temps des travaux du stade.

"On allait se changer dans les vestiaires de l'AJA, qui sont à 400 mètres de là, rembobine Julien Gallet. Et puis, une fois revenus, on était stockés dans un bungalow pendant un quart d'heure en attendant l'arbitre. Ce n'était pas les conditions optimales pour développer l'esprit de groupe et de compétition. Mais là, maintenant, tout est réuni pour ! Les joueurs vont s'y retrouver, il faut qu'il puisse s'approprier l'équipement. Même si c'est vrai que c'est un grand bâtiment et que l'on s'y perd nous mêmes entre les étages et les bureaux, tout est top à l'intérieur. Mais la montée en Fédérale 2 passera avant tout par du travail, du travail, et encore du travail !"

C'est vrai que ça met un peu la pression (David Parizot, président du RCA)

Julien Gallet a raison d'insister. Car ce nouveau stade installe le RCA dans une autre dimension. Et ça, le président David Parizot l'a bien compris. "Depuis trois ans et le début des travaux, on était un petit peu en 'camping'. C'est vraiment une chance d'avoir un bâtiment comme ça", appuie-t-il. "Tous les clubs qui venaient jouer chez nous, en voyant l'évolution des travaux, étaient unanimes pour dire qu'on allait avoir quelque chose de fantastique."

Avec un tel équipement, le Rugby Club Auxerrois met toutes les chances de son côté pour évoluer dans les meilleures conditions cette saison en Fédérale 3. Et lui permettre de viser la montée dès cette saison ? © Radio France - Nicolas Fillon

"C'est vrai que ça met un peu la pression puisque tout le monde va nous dire qu'il faut absolument que l'on soit en Fédérale 2", avoue le président du RCA. "C'est sûr qu'on va être bien lotis pour un club de Fédérale 3. Mais c'est parce que l'on travaillera bien les bases, à savoir l'administratif et le sportif, que l'on pourra monter à l'échelon supérieur. Et la bâtiment va y participer. Ceci dit, j'insiste pour dire que tout le monde en bénéficiera : que ça soit l'école de rugby, les seniors, les sponsors, les bénévoles... Ça va apporter énormément de choses au RCA, qui a un rôle sociétal à jouer dans le département. Ça va au-delà du sport."