RCGC : premier match à domicile, première défaite contre Causse Vézère

Guéret, France

Grosse déception pour les rugbymen du RCGC (Rugby Club Guérétois Creuse) qui perdent 18 à 21 contre Causse Vézère au Stade Léo Lagrange à Cher du Prat ce dimanche. Les vert et noir jouaient leur deuxième match de la saison de Fédérale 3.

Une équipe plus "solide" en face

Après une première mi-temps compliquée, les Guérétois se hissent à 18 contre 14 jusqu'à la dernière minute et la dernière action des Corréziens qui réussissent à marquer un essai transformé quelques secondes avant le coup de sifflet final. "On est tombé contre une équipe valeureuse qui envoyait. C'est une équipe plus solide que nous, qui a moins fait de fautes que nous. Mais les gars se sont donné et on échoue pas si loin que ça. Donc maintenant qu'on sait ce sur quoi ont doit travailler, on va se remettre au travail, on va soigner les blessés, retourner à l'entraînement et s'y remettre." réagit Guillaume Paré, l'entraîneur du RCGC.

Le prochain match a lieu dimanche 29 septembre à Issoudun.