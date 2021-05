RCT : 1.000 billets mis en vente pour un retour au stade Mayol ce week-end

Un millier de chanceux peuvent décrocher leur ticket d'entrée ce mardi pour le match comptant pour la 25e journée de Top 14 samedi à Mayol : Toulon reçoit Bordeaux. Coup d'envoi à 14h45. 1.000 personnes sont de nouveau autorisées dans le stade. C'est l'ouverture ce mardi à 15 heures de la billetterie en ligne. Les abonnées 2020-2021 vont pouvoir accéder à une vente privée. Ils ont droit à une place par abonnement au tarif unique de 10 euros (places en tribune Bonnus uniquement). Environ 800 supporters et 200 partenaires sont ainsi attendus le week-end prochains. L'ensemble des bénéfices de cette billetterie sera reversé à l'association "Rescue the oceans" qui agit pour la préservation de l'environnement maritime.

"Ça va être au plus rapide pour obtenir le sésame !", reconnaît Patrick Fornet, le président du club de supporters les Mordus. "On a été tellement privés de ça... on aurait préféré une jauge à 5.000 personnes, mais on ne peut pas faire autrement".

"Je vais peut-être mettre le GPS pour retrouver le chemin du stade !" - Patrick Fornet, le président du club de supporters les Mordus

"Ça va être la panique, une petite loterie", confirme Emmanuel Bielecki, le président du club de supporters les Z'accraus du RCT. "Il faudra être là au bon moment, il y aura des gens stressés qui n'auront pas leur sésame".

Il n'y aura pas de pass sanitaire exigé pour cette rencontre mais des mesures strictes sont mises en place dans le stade Mayol : un rang sur deux seulement sera utilisé, il faudra laisser deux places de séparation entre spectateurs, un sens de circulation devra être respecté.