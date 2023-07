RCT : nouvelle recrue d'un international australien pour le club toulonnais

Le demi-d’ouverture Noah Lolesio s'engage avec le RCT en qualité de joker Coupe du monde, annonce ce samedi le club toulonnais. Après l'arrivée de l'international australien Jake Gordon, il rejoint donc à son tour les rouges et noirs, avec son bagage de 20 sélections avec les Wallabies et 13 titularisations.

ⓘ Publicité

"Un joueur complet qui dispose de bonnes qualités gestuelles"

Après avoir débuté le rugby dans la région du Queensland, Noah Lolesio rejoint Camberra en 2018 et dispute le championnat national avec les Vikings, explique le club dans un communiqué : "Ses performances le conduisent à disputer le Super Rugby avec les Brumbies. Avec la franchise de Camberra, il remporte le Super Rugby Australien en 2020. Dans la foulée, il est sélectionné par Dave Rennie pour intégrer l’équipe nationale et disputer le Four Nations". Depuis, le demi-d’ouverture a cumulé 20 capes avec les Wallabies et a inscrit 134 points.

Le club partage la réaction de Pierre Mignoni à cette nouvelle recrue : « Noah Lolesio va pallier l’absence de Dan Biggar durant le mondial. C’est un joueur complet qui dispose de bonnes qualités gestuelles et d’un bon jeu au pied. Il est aussi polyvalent et pourra glisser au centre en cas de besoin. Noah arrivera avec Jake Gordon qu’il connaît bien pour avoir disputer plusieurs matchs internationaux à ses côtés. Cela devrait aussi faciliter leur intégration. »

En effet, cette nouvelle recrue australienne arrive après celle de Jake Gordon, demi de mêlé également joker coupe du monde, qui a porté 20 fois le maillot australien et a été capitaine des Waratahs.