RCT - Toulouse : blessé, l'ailier toulonnais Cheslin Kolbe loupera ses retrouvailles avec le Stade samedi

L'ailier sud-africain de Toulon Cheslin Kolbe loupera ses retrouvailles avec le Stade Toulousain, samedi soir, au stade Vélodrome de Marseille. Le champion du monde, 28 ans, s'est blessé au pouce le week-end dernier lors d'un match du Challenge européen. Il a été opéré et sera absent entre cinq et six semaines. Le RCT reçoit les Toulousains champions de France en titre dans un stade Vélodrome à guichets fermés samedi soir pour le compte de la 23e journée de Top 14. A quatre journées de la fin de la saison régulière, Toulon 9e reçoit le Stade 5e qui compte six points d'avance au classement sur son adversaire du soir.