REACTION - "Je pense qu'on s'est menti" : battu à Pau, le capitaine de Brive ne mâche pas ses mots

Le CA Brive s'est incliné 34-15 à Pau, ce samedi, pour la 10e journée du Top 14. Les Corréziens, qui avaient affiché leurs intentions, ont été bien trop loin du compte pour espérer ramener quelque chose.

La frustration est grande dans les rangs du CA Brive après la huitième défaite de la saison des Corréziens en dix matchs. Ils sont toujours avant-derniers du Top 14 après avoir perdu 34-15 à Pau, ce samedi, où les Brivistes se présentaient avec l'intention de ramener des points pour avancer dans la course au maintien. En vain.

"Très déçus, très frustrés, en colère contre nous même"

Après une bonne entame et dix minutes très cohérentes, le CAB craque sur la première offensive de Pau (7-3, 14e) avant d'être réduit à quatorze après un placage à retardement de Felix Le Bourhis sur Conrad Smith. La Section Paloise fait alors payer la facture et la tva qui va avec en infligeant un 17-0 au CAB (une pénalité et deux essais transformés pour mener 24-3). Le trou est fait. L'essai de Marques permet de réduire l'écart avant la pause (24-10). Mais la deuxième période ne change rien. Face à des Palois plus agressifs, Brive avance peu et rate encore des placages. Une prestation clairement pas à la hauteur de ce que les Corréziens visaient. D'où les mots sévères, mais réalistes, de Saïd Hirèche. "On est très déçus, très frustrés et en colère contre nous même. Ce qu'on a proposé, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Je pense qu'on s'est menti", lâche le capitaine.

"Il faudrait qu'on trouve de la régularité"

"On n'a pas su proposer un match à la hauteur de cette équipe de Pau qui n'était pas au complet et qui était en manque de confiance", poursuit le troisième ligne. "On les a remis sur la voie de confiance et nous, on continue de se mettre la tête sous l'eau. Avec nous, ce sont les montagnes russes. Un coup c'est très bien, un coup c'est bien, un coup c'est très nul. Il faudrait qu'on trouve de la régularité et de la concentration sur tous les matchs."