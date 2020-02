RÉACTIONS | Pro D2 - Biarritz : "Satisfait de cette très grosse performance" à Grenoble

Les réactions de Léo Bastien et François Vergnaud après le nul obtenu par le Biarritz Olympique sur la pelouse du stade des Alpes ce jeudi (13-13)

Biarritz aurait pu espérer mieux. Mais doit se contenter du match nul à Grenoble (13-13) au terme d'un gros combat mené par cette équipe du BO. Une performance réalisée en Isère pour les Rouge et blanc et deux points de pris très importants dans la course aux phases finales.

Léo Bastien, 2e ligne : "Avec une équipe remaniée, des joueurs qui pour certains revenaient de blessure, d'autres mecs qui avaient peut-être un peu moins de temps. Du coup on a eu beaucoup d'envie, de montrer. On est resté soudés du début jusqu'à la fin du match, et on retient le positif [...] On a été solidaire, particulièrement en défense, si quelqu'un fait une erreur on la rattrape, si la mentalité que l'on a au quotidien pendant les entraînements."

François Vergnaud, centre : "A chaud, c'est assez mitigé. Après les faits sont là pour nous ramener sur terre. C'est un match nul, à Grenoble, contre le troisième de ce championnat, avec certains de nos joueurs cadres absents. On aurait pu faire mieux, on a des opportunités sur la fin du match, mais on va s'en contenter. A Grenoble, contre une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, lors de la première journée contre Colomiers. C'est une belle performance."

Léo Bastien : "Ça faisait treize mois et un jour que je n'avais pas joué, que j'attendais ça. C'était un peu dur mais j'ai retrouvé des sensations que j'avais un peu oublié et ça m'a fait quand même du bien. J'espère que ça va revenir très vite. J'avais ce rôle de capitaine de touche, et je suis assez content de ce qu'on a fait parce qu'on avait une équipe remaniée, qui n'avait pas forcément des automatismes [...] je pense que l'on peut tous sortir satisfait de ce match."

François Vergnaud : "On est sur un bloc assez énorme avec quatre grosses équipes qui jouent le top 6. Après un très bon résultat à Vannes, une contre performance contre performance, on vient chercher des points contre une belle équipe de Grenoble. Pour valider ce bloc, il nous faut une victoire impérative contre Nevers la semaine prochaine."