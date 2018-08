L'Aviron Bayonnais a réussit sa rentrée ce samedi 18 août. Bayonne a battu Brive (30-17) lors de la 1re journée de Pro D2 en affichant un beau visage, en particulier dans l'engagement et les intentions de jeu. Un match qui lance idéalement la saison estiment entraineurs et joueurs ciel et blancs.

Bayonne, France

Les Bayonnais ont parfaitement entamé leur championnat en battant Brive (30-17), relégué du Top 14, lors de la 1re journée de Pro D2. Un succès face à un ténor attendu qui va d'abord faire du bien dans les têtes et pour la confiance.

On a vraiment joué en équipe - Yannick Bru, manager

Yannick Bru, à l'issue de son premier match officiel en tant que manager de l'Aviron Bayonnais, affichait son contentement. "Le plus satisfaisant c'est qu'on a vraiment joué en équipe. On a fait de très bonnes choses sur la 1re mi-temps. Il y a des moments où _on a vacillé mais on a réagit en groupe_, en équipe et les entrants nous ont beaucoup apporté donc c'est bien que le scénario soit positif à la fin"

"C'est une journée un peu particulière avec la _cérémonie d'adieux à Pierre Camou_* aussi. C'était important de clore cette journée par une note joyeuse."

* L'ancien président basque de la Fédération Française de Rugby, décédé cette semaine, a été inhumé ce samedi chez lui à Uhart-Cize

Une première qui va nous faire du bien - Antoine Battut, capitaine

Sur la même longueur d'onde, le capitaine de l'Aviron, Antoine Battut se félicitait de cette réaction d'équipe, notamment en seconde période, quand l'Aviron a su redresser la barre pour répondre au défi physique des Brivistes et inverser victorieusement le rapport de force.

Des recrues en vue

Autre grande satisfaction de cette première soirée bayonnaise, le comportement des nombreuses recrues présentes au coup d'envoi ou sur le banc. Le talonneur namibien Torsten Van Jaarsveld (auteur du 1er essai) qui disputait son premier match en ciel et blanc (il revient tout juste de sélection) s'est montré très en vue, comme son coéquipier 3e ligne sud-africain chez les Cheetahs, Armandt Koster ou encore le centre Romain Barthélémy.

Les entrants ont également fait parler leur talent, à commencer par le jeune ouvreur sud-africain Teddy Tedder arrivé de Toulouse à l'intersaison, auteur d'un bijou de passe au pied dans le dos de la défense briviste pour Metuisela Talebula (4e essai), autre nouveau venu. Teddy a des étoiles dans les yeux en évoquant cette première sortie devant les 12.480 spectateurs du stade Jean-Dauger.

Prochain match pour Bayonne, ce sera dimanche 26 août à domicile face à Mont-de-Marsan à 14h15. Une rencontre à vivre sur France Bleu Pays Basque