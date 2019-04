REACTIONS - Impérial contre Carcassonne, Brive prend provisoirement les commandes de Pro D2

Brive-la-Gaillarde, France

Cela fait quelques semaines que ça ne lui est pas arrivé, et Brive ne va pas se plaindre que cela se reproduise à deux journées de la fin de la saison régulière : le CAB est, ce vendredi soir, provisoirement leader de Pro D2 grâce à son très large succès 54-17 contre Carcassonne. Cette victoire est assortie du point de bonus offensif grâce à huit essais marqués contre deux encaissés.

D'abord dominé pendant 20 minutes par des Audois joueurs et sans complexe, et mené 0-3, le CAB a appuyé sur l'accélérateur pour imposer son style dans la deuxième moitié de la première période. Trois essais transformés plus tard, le CAB mène 21-3 et a déjà le bonus en poche. Le cavalier seul, en dépît de quelques trous d'air, se poursuit dans le deuxième acte et les Brivistes aplatissent cinq essais supplémentaires contre deux encaissés. Brive signe sa 14e victoire consécutive à domicile en autant de matchs, la 6e avec bonus.

"On ne va pas compter les poulets maintenant !"

" Il nous a fallu 20 minutes pour nous mettre dans le rythme du match et prendre le score " convient Jérémy Davidson, " je suis content de l'investissement. Par moments, nous avons été très très bons. Mais, par moments, nous avons été faibles aussi. Cela montre qu'il y a encore du travail, mais cela montre aussi nos capacités ". Reste que le CAB met la pression sur Oyonnax en prenant provisoirement la 1re place. " On est fier de nos joueurs, ça vient de beaucoup de travail. Etre premier à deux matchs de la fin, c'est très positif. Mais, ça n'est pas terminé ". Brive fait pourtant un pas supplémentaire vers la qualification directe pour les demi-finales de Pro D2. Peut-on considérer qu'elle est acquise ? " En France, il y a l'habitude que tout peut changer très vite. En anglais, on dit qu'on ne va pas compter les poulets maintenant. Alors, on ne va pas le faire maintenant ! "

Brive pose une pierre de plus sur le chemin qui doit l'amener vers le Top 14

Auteur d'un essai, mais de bien plus de courses ô combien dangereuses grâce à des jambes de feu retrouvées, l'ailier Axel Muller savoure aussi. " Je suis vraiment content pour l'équipe. Nous avons vécu une semaine vraiment difficile au sein du club. Franchement, on est heureux d'avoir gagné ". Mais, l'Argentin ne se satisfait pas de cette situation et lorgne déjà vers le match à Oyonnax le 25 avril. " C'est mon ancien club. Personnellement, j'ai beaucoup à jouer. C'est toujours bien de retrouver un club où vous avez évolué dans le passé. Tous les matchs sont importants, on verra la suite plus tard ". Aucune joie démesurée dans les rangs brivistes, l'objectif de la saison est encore loin d'être atteint, celui de remonter en Top 14. Mais Brive a posé une pierre supplémentaire sur ce chemin.

