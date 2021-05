Le Stade Toulousain a battu La Rochelle ce samedi (17-22) en Coupe d'Europe et les joueurs et le staff savourent leur victoire, qui les propulse au sommet du rugby européen.

RÉACTIONS - Les joueurs et le staff du Stade Toulousain fiers de leur cinquième victoire en Coupe d'Europe

Les Rouge et Noir savourent. Le Stade Toulousain a battu La Rochelle ce samedi soir en Coupe d'Europe (17-22) à Twickenham et devient le premier club de l'histoire du rugby à accrocher une cinquième étoile à son maillot. Après le match, le staff comme les joueurs affichaient joie et fierté.

Ugo Mola dans l'histoire

Ugo Mola devient le deuxième homme (après Leo Cullen du Leinster) à gagner la Champions Cup en tant que joueur (c'était en 1996) et entraîneur. "J’ai la chance de gagner deux titres avec ce groupe. C’est beaucoup d’émotion, tellement fier d’entraîner ces mecs. On va profiter (...) J’ai une vraie pensée pour Julien Marchand et les autres qui n’ont pas pu être de la fête", a-t-il confié.

Antoine Dupont "apprécie ces moments"

Antoine Dupont, qui était capitaine ce samedi soir, et qui a été désigné meilleur joueur européen de l'année, savourait lui aussi : "Il faut apprécier ces moments. C’est le deuxième titre de cette génération. Il faut qu’on mesure la chance qu’on a d’être ici. Et modeste, le demi de mêlée ajoute : "On ne fait que perpétuer la tradition" du Stade toulousain.

Jérome Kaino "fier"

Quant à Jérome Kaino,le double champion du monde néo-zélandais, vainqueur à 38 ans de sa première coupe d'Europe avec le Stade Toulousain il souligne : "C'est une énorme satisfaction. C'était ma dernière chance de remporter la Coupe d'Europe. Je suis très fier de l'équipe, du club, de la manière dont nous avons géré cette saison. On a des superstars dans cette équipe". L'ancien All Black (81 sélections) mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. A demi-mots, Ugo Mola a officialisé son arrivée dans le staff Rouge et Noir l'an prochain. "Cette jeune génération toulousaine a eu la chance de côtoyer Jerome Kaino et de pouvoir gagner avec lui, parce que maintenant il va passer avec moi", a affirmé le technicien toulousain.

Pas de présentation du trophée

Malgré la joie de gagner ce cinquième titre européen, le club annonce : "Nous ne serons pas en mesure de vous présenter le titre" en raison "du contexte sanitaire général". Le communiqué de presse précise : "C'est avec une grande tristesse et un immense regret que nous vous demandons de ne pas vous réunir et de patienter pour célébrer, ce titre si particulier pour notre club." Et le rendez-vous est donné, comme Didier Lacroix l'avait promis sur France Bleu Occitanie, en fin de saison.

