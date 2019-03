REACTIONS - Pro D2 : à Bourg, Brive tombe encore sur le fil et perd du terrain sur la tête

Brive-la-Gaillarde, France

" Ce n'est même plus de la frustration mais une grande déception ". Jean-Baptiste Péjoine, l'entraîneur des avants du CA Brive, résume probablement le mieux l'état d'esprit qui règne dans les rangs du CAB après le revers 31-27 à Bourg en Bresse ce vendredi soir pour la 23e journée de Pro D2.

Comme à Montauban il y a quinze jours, les Corréziens se sont inclinés dans les derniers instants de la partie en concédant un essai fatal à la 79e minute. Comme à Massy et Colomiers plus tôt dans la saison, le CAB a encore flanché chez un relégable. Pourtant, Brive a aplati trois fois et a mené 17-13 à la pause (malgré deux cartons jaunes). Avant d'être renversé dans le deuxième acte sans être réellement mis en danger. Mais, encore fébrile dans le money time, le CAB a fini par céder alors qu'il possédait le ballon et était devant au score (26-27). Touche gagnée, ballon porté improductif et balle enterrée. Mêlée pour Bourg, ballon sorti puis avantage après une faute au sol briviste. Bourg joue le coup et va à dame.

"Pour l'instant, on ne tient pas le rythme"

" Autant, à Montauban, c'était un match avec une grosse intensité où on était entré dans le match. Là, on n'y est jamais vraiment entré " pestait Jean-Baptise Péjoine, agacé dans les couloirs du stade Verchère. " On n'a mis aucun ingrédient nécessaire pour gagner face à une équipe qui joue sa survie en face. On a cru qu'en se faisant deux passes on y arriverait et on a pris le match par le mauvais bout. Grosse indiscipline tout au long de la partie et jusqu'à la dernière minute car, avant de mettre l'essai, Bourg avait un avantage en cours face aux poteaux donc le match était perdu quoiqu'il arrive " continue l'entraîneur des arrières. " On a l'impression qu'il y a deux équipes. L'équipe qui joue à Brive, et l'équipe qui va à l'extérieur. Celle qui se dit 'zut, on ne savait pas qu'ils allaient nous recevoir comme ça'. Pourtant, on nous propose un jeu simple, plutôt direct. Quand tu n'es pas prêt, tu ne gagnes pas. Quand tu ne mérites pas, tu ne gagnes pas. On aura que ce qu'on mérite en fin de saison. _Les autres équipes s'envolent. Nous, pour l'instant, on n'attrape pas le train_. Bien évidemment, il reste des matchs. Mais, généralement, quand tu perds chez les relégables, c'est compliqué d'aller chercher les deux premières places. On va peut-être éviter d'en parler ce soir. Quand tu perds à Bourg un match que tu avais vraiment coché, tu ne parles plus des deux premières places mais du prochain match qui arrive car, le plus important, c'est le prochain match. Pour l'instant, on ne tient pas le rythme ".

"Mais, on est loin d'être mort"

Même son de cloche pour Damien Lagrange. " Quand on voit nos deux derniers matchs à l'extérieur et qu'on n'est pas capable de gagner alors qu'on les a en main, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va finir dans les deux premiers. Mais, on est loin d'être mort " dit le 2e ligne en interview vidéo.

