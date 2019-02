REACTIONS - Pro D2 : battu sur la sirène à Montauban, Brive a le moral au fond de la cuvette

Brive-la-Gaillarde, France

Brive croyait bien tenir sa troisième victoire de la saison à l'extérieur, ce dimanche après-midi à Montauban dans la cuvette de Sapiac. Mais le CAB s'est retrouvé KO à la dernière minute quand les Corréziens, sanctionnés d'une pénalité litigieuse à 22 mètres de leurs perches alors que Goginava et Marais auraient pu (du ?) être récompensés d'un ballon gratté, ont vu l'arbitre siffler contre les Brivistes. Le buteur montalbanais Jérôme Bosviel, meilleure gachette de Pro D2, ne s'est pas fait désirer pour faire changer le gagnant et pour assommer Brive (28-26).

"On se tire une balle dans le pied"

Déception, abattement, amertume et colère sont quatre adjectifs qui résument plutôt bien l'état d'esprit briviste après coup. " C'est très dur à encaisser. Très, très dur. Très, très dur " rabâche Jérémy Davidson, " on avait le match en main et on perd le ballon dans leur camp. Ils reviennent chez nous et on se fait pénaliser. C'est rageant " resitue le manager alors que le CAB était installé dans le camp tarn-et-garonnais et n'avait plus qu'à gérer les deux dernières minutes. " On a répondu présent face à la fierté des Montalbanais, on a bien défendu les ballons portés, on a bien répondu présent en mêlée et on méritait autre chose " estime le Nord - Irlandais. Que pense-t-il de la dernière pénalité sifflée contre son équipe ? " Il y avait deux ou trois avants dans le ruck, je pense que l'arbitre a considéré qu'il y avait un grattage trop tardif... Mais la consigne n'était pas celle là à ce moment là. _Il fallait plutôt être bien placé en défense_. On peut s'en vouloir car on se tire une balle dans le pied à la fin du match " assène le boss briviste.

" On aurait pu mieux gérer la fin du match. Il restait une minute trente à jouer, on a joué à droite puis à gauche. On aurait pu jouer un peu plus directement et prendre moins de risques pour tenir le ballon. Quand on est tout près de gagner à l'extérieur, ça ne semble pas grand chose à faire " ajoute, froidement, Jeremy Davidson. Son équipe est-elle trop loin pour finir à l'une des deux premières places de Pro D2 directement qualificatives aux demi-finales ? " _Je ne pense pas que ce soit fini. On a cinq matchs à domicile et la plupart des autres en ont quatre. On voit bien qu'on peut faire douter tout le monde. Moi, j'ai complètement confiance en cette équipe. Maintenant, il faut arrêter de parler et agir. Je pense qu'_on méritait de gagner aujourd'hui et on ne l'a pas fait ".

"On perd le match sur notre indiscipline"

" Je suis dégoûté car on tenait la victoire " dit pour sa part Thomas Laranjeira. " On ne perd pas le match sur le dernier ballon " estime le capitaine briviste ce dimanche, " ce qui est rageant encore une fois, c'est la discipline. On se fait beaucoup pénaliser et on sait qu'il y a beaucoup de bons buteurs en Pro D2. Ca ne pardonne pas contre un buteur comme Bosviel. Les pénalités nous coûtent le match car elles ne nous ont jamais permis de prendre le large " embraye l'arrière, alors que le CAB a écopé de dix pénalités ce dimanche. Aucune grossière, rétorque-t-on, " mais on les prend quand même et on perd le match sur notre indiscipline. Il faut corriger ça. On se répète encore, je pense que tout le monde en a marre, mais il va falloir qu'on le corrige vraiment ".

