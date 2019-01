REACTIONS - Pro D2 : victorieux à Angoulême, Brive renoue avec le succès à l'extérieur

Angoulême, France

Quatre mois, jour pour jour. Brive vient de mettre fin à quatre longs mois de disette à l'extérieur ! Ce dimanche après-midi, le CAB a renoué avec la victoire loin du Stadium en s'imposant 23-11 sur le terrain de Soyaux-Angoulême en clôture de la 18e journée de Pro D2. Les Corréziens ne l'avaient plus fait depuis le 20 septembre à Vannes (11-9, 5e journée).

Après une entame délicate face à l'agressivité charentaise (6-0, 18e) et un manque de maîtrise dans son jeu, le CAB reprend le fil du match. En structurant leur rugby, en ne paniquant pas et en ne répondant pas aux provocations, les Brivistes prennent le contrôle de la rencontre. Ils reviennent par le pied d'Olding (6-6, 26e) et virent en tête à la pause après un essai en force de Fa'aso'o, transformé par Olding, pour matérialiser leur domination (6-13). Le début de deuxième période est de même facture pour un CAB toujours très propre en défense, agressif au sol et adroit dans l'occupation. Waqaniburotu aplatit en force (48e), Olding transforme et Brive fait le trou grâce à une nouvelle pénalité (6-23, 55e) avant de légèrement se relâcher. Angoulême en profite pour marquer un essai et revenir un peu 11-23, 59e. Les dernières vingt minutes sont moins intenses et le CAB, tout en contrôle et sans être mis en danger, lève les bras !

"Le résultat est très important"

Didier Casadéï

"Le résultat est très bon" sourit d'abord Didier Casadéï, entraîneur des avants. "On a perdu des ballons faciles en première période, on aurait pu faire mieux mais on était un peu fébrile car ça faisait plusieurs fois qu'on ne gagnait pas à l'extérieur. Tout n'est pas parfait, mais le résultat est très important". Ambiance dans le vestiaire ? "On est content, car même si on prenait des bonus défensif et qu'on était pas très loin à l'extérieur, les équipes de tête avançaient plus vite et on se mettait à chaque fois un peu plus sous pression".

"Il fallait gagner à l'extérieur pour faire du bien aux têtes"

Victor Lebas

Grand sourire pour Victor Lebas, revenu au CAB cette année après deux saisons en prêt en Charente. "J'ai beaucoup d'amis ici, mais pendant le match il n'y avait plus de copains. La victoire était importante pour nous" commente le 2e ligne, "il fallait gagner à l'extérieur pour faire du bien aux têtes. Pas mal de situations nous ont souri car ils ont loupé des pénaltouches, ont fait des fautes de main. Le match a été relativement hâché mais il faut retenir la victoire, même s'il y a de bonnes et de mauvaises choses".

"Le sentiment de valider le travail qu'on fait depuis un moment"

Thomas Acquier

Enfin. "Ca faisait un moment qu'on l'attendait" dit de son côté Thomas Acquier, "c'est un bon sentiment. C'est surtout le sentiment de valider une bonne semaine et le travail qu'on fait depuis longtemps. On ne l'avait pas fait sur les derniers matchs. Là, ça s'est bien passé. Plein de choses sont encore à améliorer, mais ces quatre points étaient primordiaux. On recolle au peloton de tête, mais tout sera remis en question dès ce lundi"". Les Brivistes libérés d'une forme de pression sur la faculté à gagner à l'extérieur ? "Dans le vestiaire, on n'avait pas spécialement d'inquiétude.On sentait qu'on en était capable et qu'on avait le potentiel de faire à l'extérieur ce qu'on fait à domicile, mais ça ne s'était pas retranscrit. Là, on a dégagé, par moments, une certaine sérénité. C'est une bonne chose mais il faut l'asseoir sur le long terme et bâtir là-dessus". Au classement, Brive remonte à la 3e place ex aequo de Pro D2.

