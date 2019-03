REACTIONS - Pro D2 : Brive cartonne contre Aix et resserre les débats en haut du classement

Le CA Brive n'a, encore une fois à domicile, pas fait de détail ce vendredi soir contre Aix en Provence pour la 24e journée de Pro D2. Avec sept essais, le CAB s'impose 45-14 et revient à quatre points d'Oyonnax, 1er, et un point de Bayonne et Nevers, 2e ex aequo.

Brive-la-Gaillarde, France

Les écarts en haut de tableau se resserrent encore, ce vendredi soir, à l'issue de la 24e journée de Pro D2. En passant sept essais à Aix en Provence, pour une victoire avec la manière 45-14, le CA Brive met la pression sur ses concurrents directs aux deux premières places.

Impressionnant pendant la première demi heure, Brive aplatit quatre fois et mène 26-0. Intraitable en mêlée fermée, bon en défense, précis dans l'alternance, clinique sur ses coups à finir, le CAB a déjà gagné. Et malgré, une petite révolte d'Aix en fin de premier acte, les Brivistes sont restés sérieux pour signer un troisième succès avec bonus à domicile d'affilée.

"C'est un match complet"

" On a mis les ingrédients nécessaires " résume Jérémy Davidson. " On a été bon en conquête, on a monopolisé le ballon en première période, on a été précis sur les lancements, précis dans nos 22 mètres, on a marqué des points, on a été bon défensivement même quand Aix a tenu le ballon. _Ca fait plaisir_. On a gardé le rythme en deuxième période. C'est un match complet, il n'y a pas grand chose à dire " commente le manager d'un CAB auteur de 21 essais sur ses trois dernières sorties à domicile.

Déjà tourné vers Nevers

Mais, déjà, les Brivistes sont tournés vers le match de jeudi prochain à Nevers, autre cador du championnat. " La plus grosse équipe en Pro D2 " continue le Nord Irlandais, " avec Oyonnax, ces deux équipes sont meilleures que les autres ". " _Pour moi, ce sera l_e tournant de la saison dans la course aux deux premières places " ajoute Samuel Marques, " la semaine sera très courte, on bascule directement ". Car, en haut de tableau, quatre équipes se tiennent en quatre points. Oyonnax, vainqueur avec bonus contre Aurillac, mène la danse. Trois points devant Bayonne (défaite avec bonus défensif à Mont-de-Marsan) et Nevers (revers avec bonus défensif à Bourg en Bresse), et quatre points devant Brive.

Les internationaux probablement de retour

Pour ce déplacement dans la Nièvre, le CAB pourra probablement compter sur ses internationaux mobilisés avec leur pays respectif pour le Tournoi des VI Nations. Demba Bamba, après le match du XV de France en Italie, est espéré dès dimanche en Corrèze. " Il a fait savoir qu'il voulait jouer contre Nevers " indique Jérémy Davidson, qui attend aussi Vasil Lobzhanidze et Otar Giorgadze. Les deux Géorgiens, qui jouent ce dimanche en Russie avec les Lelos, pourraient eux être là lundi. Le manager n'écarte pas la possibilité de pouvoir compter sur eux pour le choc à Nevers.

