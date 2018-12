REACTIONS - Pro D2 : battu à Colomiers, Brive n'y arrive toujours pas à l'extérieur

Colomiers, France

Les visages des joueurs Brivistes ne trahissent pas la déception qui est la leur, ce vendredi soir, après leur revers 9-6 à Colomiers pour la 16e journée de Pro D2. Alors que le CAB avait annoncé ses intentions de victoire, les Corréziens ont flanché chez un mal classé et ne parviennent toujours pas à accrocher un deuxième succès loin du Stadium cette saison.

"C'est une grosse déception et un dur moment" ne cache pas Thomas Laranjeira, capitaine briviste ce vendredi. "En faisant un bilan du bloc de quatre matchs, il y a trois défaites. L'objectif était autre, on voulait gagner à l'extérieur. On prend un point mais on n'était pas venu pour ça. A nous de tirer un bilan de cette première partie de saison. On perd nos matchs à l'extérieur, les autres les gagnent. _Il va falloir vite réagir et aller gagner chez les gros_. La tâche n'est pas facile, mais c'est comme ça." Mais un CA Brive déçu mais pas abattu. "Il reste encore beaucoup de matchs, la saison est loin d'être terminée. A nous d'être sérieux. D'abord de profiter des vacances puis revenir avec les crocs". Il assume la responsabilité du choix de prendre la mêlée à la sirène, alors que Brive pouvait décrocher le match nul en cas de réussite.

"On est au niveau des autres mais on n'est pas meilleur"

"C'était un match équilibré, fermé, difficile contre une équipe qui joue sa vie" lance de son côté Didier Casadéï. "Ca se joue à pas grand chose mais, encore une fois, on ne gagne pas" alors qu'Oyonnax, Nevers et Bayonne, concurrents directs de Brive aux phases finales, ont su l'emporter à Colomiers relégable. Bien en place défensivement, le CAB a été indiscipliné et a manqué de maîtrise dans la gestion de la rencontre et de son jeu offensif. "Il faut qu'on soit meilleur que ça pour s'en sortir, ce n'est pas suffisant" reprend l'entraîneur des avants, lucide sur le niveau de l'équipe. "Aujourd'hui, on est au niveau des autres... mais on n'est pas meilleur que les autres non plus. Ce n'est pas un hasard si on perd les matchs, _il nous manque des trucs_. Il nous manque un peu d'intensité, un peu d'agressivité sur des rucks, on n'est pas non plus capable d'avoir des points gratuits sur des ballons portés. On est condamné à marquer et on n'arrive pas à le faire".

