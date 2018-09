Brive-la-Gaillarde, France

Brive se hisse provisoirement à la 2e place ex aequo de Pro D2, ce vendredi soir, après son net succès contre Aurillac (36-14) dans le derby. Le CAB l'emporte avec le point de bonus offensif (cinq essais à deux) grâce notamment à une première période magnifique (29-0, quatre essais marqués)... mais une deuxième plus compliquée (deux cartons jaunes) face à des Aurillacois plus entreprenants.

Les Corréziens, féroces dans le jeu au sol, tranchants dans leurs offensives, appliqués en défense et en conquête, ont livré un récital pendant presque tout le premier acte. Ils ont surtout privé de ballons Aurillac et contraint les Cantaliens à défendre... et à craquer (deux cartons jaunes en fin de première période) pour aplatir deux nouveaux essais. A 29-0 à la pause, le CAB a peut-être inconsciemment relâché l'étreinte au retour des vestiaires. Ce qui a donné une deuxième période beaucoup plus terne, qui a permis aux Aurillacois de revenir un peu dans la rencontre. Mais Brive sécurise son bonus offensif.

"Une première période presque parfaite"

"On a mis les choses dans l'ordre en première période" commente Jeremy Davidson, le manager du CAB. "On a été rigoureux avec le ballon, on a joué avec beaucoup d'intensité. On a fait une première période presque parfaite. La deuxième nous a échappée. On prend des cartons, on fait trop de fautes. Ils ont campé chez nous et, malheureusement, on a un peu peur à la fin de perdre le bonus offensif."

"Faire honneur à Petrus Hauman"

"On a commencé très très fort", reprend François Da Ros. "On avait vraiment envie de faire honneur à Petrus Hauman, ça nous a donné du baume au coeur et l'envie de lui faire plaisir comme s'il était sur le terrain pour la dernière fois avec nous" continue le talonneur. "Mais _on n'accorde pas les violons jusqu'au bout, c'est dommage_. Bon, je ne vais pas cracher sur un bonus offensif contre Aurillac, cette belle équipe qui nous a fait redescendre sur terre. Ils méritaient mieux en seconde période. Chaque point compte, mais on aurait pu perdre le bonus." "On a toujours du travail" conclut Jeremy Davidson.

En attendant la venue de Soyaux-Angoulême la semaine prochaine, Brive remonte à la 2e place ex aequo de Pro D2.