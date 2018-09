Vannes, France

Ça y est, Brive tient sa première victoire de la saison à l’extérieur ! Les rugbymen corréziens se sont imposés 11 à 9 sur le terrain de Vannes, ce jeudi soir, pour la 5e journée de Pro D2.

Succès d’accord, mais au terme d’un match pauvre que Brive ne méritait pas forcément de gagner. Il le doit notamment à un contre de David Delarue sur un drop vannetais à la dernière seconde.

"On n’était pas au dessus de Vannes"

La sirène vient de retentir, Vannes pilonne et a la balle de match à 25m dans l’axe des poteaux. "Quand il décide de le tenter, il n'y a personne devant moi". Il vient d’être demandé à David Delarue de courir à toute allure pour gêner le buteur breton. "Au moment où le 10 reçoit le ballon, je ne suis pas loin de lui. Je me jette au niveau de son pied et je le touche." Le demi de mêlée sauve Brive et sécurise ainsi in extremis la victoire de son équipe. Heureuse issue pour le CAB. "Est-ce qu’on mérite de gagner ? Pas vraiment" avoue Jeremy Davidson, le manager corrézien, "parce qu’on n’était pas au dessus de Vannes. Il faut le dire et être honnête." "Franchement, c’était un match pourri à voir j'imagine" dit même le capitaine Said Hirèche après un festival de maladresses. En avants, touches perdues, mêlées chahutées, rucks mal sécurisés, jeu au pied hasardeux : la liste est longue.

"La marque d'une équipe qui grandit"

Mais le CAB aplatit un essai sur une de ses très rares occasions en deuxième période. Et ne cède à aucun moment en défense pour mettre en échec Vannes, dont le buteur rate trois pénalités dont deux dans le money time. "C’est la marque d’une équipe qui grandit et qui gagne dans les matchs difficiles" apprécie Jérémy Davidson. "Une victoire à l'extérieur pour attaquer ce deuxième bloc, il n'y a presque que ça à retenir" conclut Said Hirèche. A défaut de bien jouer, Brive gagne un match qui aurait pu, ou du, lui échapper. Et c’est bien là l’essentiel.

Johnston touché aux cervicales

Brive remonte ainsi provisoirement à la 2e place du classement avec 14 points en attendant la suite de cette 5e journée. Seule ombre au tableau : la blessure aux cervicales du pilier James Johnston qui a passé des examens à l’hôpital. On devrait en savoir plus sur son état de santé dans les prochaines heures.