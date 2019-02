REACTIONS - Pro D2 : Brive prend le bonus sans convaincre contre Massy, Olding se blesse

Brive-la-Gaillarde, France

Une soirée en demi teinte pour le CA Brive. Certes, le CAB l'a emporté face à Massy 37-13 (cinq essais à un). Certes, le CAB a pris le bonus offensif face au dernier du classement (et il le fallait car Oyonnax et Bayonne l'ont aussi pris). Mais les Brivistes n'ont pas vraiment convaincu une partie de leur public, qui a sifflé en cours de match, car les Corréziens ont commis beaucoup d'en-avants et fait preuve de maladresse au moment de conclure plusieurs actions.

Olding blessé au genou

Le CAB a quand même assuré l'essentiel face au RCME, mais a aussi perdu Stuart Olding. L'ouvreur ou centre est sorti sur blessure juste avant la mi-temps après avoir aplati le deuxième essai du CAB. Le Nord Irlandais, touché au genou gauche, ne serait pas touché aux ligaments croisés a indiqué le staff briviste à France Bleu Limousin. "Je ne pense pas que ça soit trop grave" dit Didier Casadéï, après le match. Olding pourrait souffrir d'une blessure au ligament latéral qui devrait le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines. Il doit passer des examens complémentaires.

"Si le public a des choses à dire, le vestiaire est ouvert"

Personne ne se tape sur le ventre côte briviste à l'issue de cette rencontre. "On aurait pu faire un meilleur match" lance d'emblée Samuel Marques, qui ne nie pas les carences de son équipe. "Mais on ne commet pas de fautes si on ne joue pas au rugby", rappelle le demi-de-mêlée, "alors c'est vrai que ça n'a pas coûté cher et qu'il faut qu'on arrive à marquer sur nos temps forts. Plusieurs fois, en première période, on échoue à un mètre de l'en-but et on fait des en-avants. Il faut faire attention à ces fautes, car ça peut nous coûter cher".

"Il faut peut-être marquer 100 points..."

Reste que Samuel Marques a du mal à digérer les sifflets descendus des tribunes. "Il y aura toujours des mécontents, on l'a encore vu. Je ne sais pas, il faut peut-être marquer 100 points pour que les gens soient contents. Je suis déçu et on est frustré de cela. Je trouve un peu ridicule que les gens agissent ainsi, c'est facile de critiquer les joueurs. _Je comprends qu'ils en demandent plus et nous aussi on aimerait marquer 50 points tous les week-ends_. Mais les équipes en face jouent à fond leur chance. S'ils ont des choses à nous dire, le vestiaire est ouvert. Qu'ils viennent échanger calmement pour voir ce qu'on peut améliorer. Mais c'est trop facile de crier dans un stade où il y a des milliers de personnes".

