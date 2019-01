REACTIONS - Pro D2 : Brive, qui "a fait trop d'erreurs", tombe à Béziers

Brive-la-Gaillarde, France

Brive n'est pas parvenu à enchaîner une troisième victoire de rang. Ce vendredi soir, le CAB est tombé 29-20 sur la pelouse de Béziers, un concurrent direct aux phases finales, lors de la 19e journée de Pro D2.

Menés 23-10 à la pause après une première période difficile, au cours de laquelle le CAB a été privé de ballon et a difficilement négocié ceux qu'il a eu à jouer, les Brivistes ont relevé le gant dans le deuxième acte. Au point de revenir à 23-20, 64e, grâce à un bel engagement et un froid réalisme (essai de Lebas après avoir récupéré une mêlée à cinq mètres de l'en but biterrois). Mais, en difficulté en mêlée et en touche (cinq lancers perdus), le CA Brive a vu Béziers inscrire une ultime pénalité.

"On n'a pas marqué dans les moments importants"

"On n'a pas été assez précis en conquête et en défense par rapport à la semaine dernière. On n'a pas mis Béziers en difficulté en mêlée, c'est même le contraire qui s'est produit. On a perdu des ballons en touche qui auraient pu nous permettre de lancer le jeu. On a subi" estime Jeremy Davidson, manager du CAB. "On a fait trop d'erreurs par rapport à la semaine dernière, et on n'a pas marqué dans les moments importants".

"Le huit de devant n'a pas été performant"

"Ce match est très frustrant. C'est le match de la saison où on a fait le plus d'erreurs individuelles et collectives, et on n'est pas loin au score" commente pour sa part Guillaume Namy. "Le huit de devant n'a pas été performant aussi bien en touche qu'en mêlée. On n'a pas pu lancer le jeu et imposer notre jeu pour les mettre en danger. On a été proche au score car on a su être opportuniste à certains moments, mais on a manqué de précision et de réalisme dans le camp des adversaires" dit pour sa part Said Hireche. "C'est un match raté de la part de toute l'équipe. Rien d'autre à dire si ce n'est fermer sa bouche et travailler".

