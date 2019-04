REACTIONS - Pro D2 : globalement dominé, Brive perd le derby à Aurillac

Aurillac, France

Brive rentre en Corrèze avec un point de bonus défensif du Cantal voisin. Car le CAB vient d'être battu 14-11 à Aurillac pour le derby, ce vendredi soir, comptant pour la 27e journée de Pro D2. Le CAB, en dépit d'une grosse débauche d'énergie en défense tout au long de la rencontre, est tombé sur une équipe aurillacoise féroce dans le combat. Dominateurs dans le jeu au sol et en mêlée fermée dans le premier acte, les Cantaliens ont fait la différence en profitant aussi de l'appui du vent. Mené 14-5 à la pause, le CAB n'a jamais réussi à faire son retard dans en deuxième période. Malgré une volonté de jeu contrecarrée par une défense cantalienne très agressive.

"Une équipe qui voulait gagner plus que nous"

" On a été battu par une équipe qui voulait gagner plus que nous " lâche Jeremy Davidson. " Aurillac jouait sa survie, c'était évident" continue le manager du CAB, " en défense, ils montaient forts et nous faisaient mal. Même chose dans les rucks et en conquête. On a perdu trois ou quatre ballons en touche, on a été en difficulté en mêlée en première période. On n'a pas pu mettre notre jeu en place et Aurillac mérite sa victoire ". Guillaume Namy embraye. " On est tombé sur une équipe qui ne nous a pas déçue en terme de réception, Aurillac a fait un énorme premier quart d'heure. Avec le vent, en deuxième période, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais, sur la fin, ils ont mis la main sur le ballon et nous ont mis sur le reculoir. On pensait pouvoir faire le hold-up, sur un contre, c'est un peu dommage. Mais Aurillac a été à la hauteur ".

Marais KO, Fa'aso'o touché à la main

Cette rencontre a aussi été émaillé par plusieurs blessures. Côté CAB, une énorme frayeur a parcouru le stade quand Peet Marais ne s'est pas relevé après une terrible collision avec la défense aurillacoise. Pris en charge pendant de longues minutes avec les plus grandes précautions par les équipes médicales, le 2e ligne, sorti sur civière avec une minerve au cou, a été admis à l'hôpital pour passer des examens. Il était conscient et avait retrouvé ses esprits au moment où il était évacué.

Peet Marais est sorti sur civière à la 23e minute © Radio France - Nicolas Blanzat

Plus tôt dans le match, le 3e ligne Sooty Fa'aso'o est sorti dès la 3e minute de jeu. Touché à la main, il pourrait souffrir d'une fracture à un doigt.

