REACTIONS - Pro D2 : irrésistible, Brive a ouvert en grand les Vannes

Neuf essais ! Le CA Brive n'a pas fait dans la demi mesure ce vendredi soir pour son retour au Stadium. Le CAB a explosé Vannes 61-14 (neuf essais à deux) pour la 22e journée de Pro D2. Dominateurs tout au long du match, mais encore un peu imprécis au moment de finir certaines actions en première période, Brive a déroulé et fait cavalier seul dans le deuxième acte.

"On voit qu'on peut élever notre niveau et être précis"

" On a pris une leçon rugbystiquement " lâche, dépité, le talonneur vannetais Cloostermans après coup, " ca a accéléré en deuxième période avec beaucoup de passes après contact " contre lesquelles les Morbihannais n'ont rien pu faire. " On avait besoin de cinq points pour coller au classement " commente Jérémy Davidson, " on l'a fait malgré la première période où on a été en difficulté en mêlée " reprend le manager du CAB. " Le score était un peu flatteur à 20-7 à la pause " juge-t-il, " Vannes était dans le match et on avait un peu peur car la mêlée était vraiment en difficulté. Quand Johnston est revenu après son carton jaune, on a redressé la mêlée. On a alors mis de l'intensité et on a été précis dans la finition des actions pour mettre des essais. Le score final est un peu flatteur. Mais, quand on voit qu'on peut élever le niveau et être précis dans ce qu'on propose, ça fait plaisir ".

