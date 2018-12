REACTIONS - Pro D2 : largement victorieux de Bourg en Bresse, Brive devait "remettre les pendules à l'heure"

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive a proposé un festival offensif à son public ! En marquant sept essais (pour deux encaissés), le CAB s'est offert un large succès contre Bourg en Bresse pour la 15e et dernière journée de la phase aller de Pro D2. Après deux défaites d'affilée, le CAB a renoué avec le victoire et se replace en haut du classement.

D'abord gênés par des visiteurs bien en place, les joueurs Brivistes ont parfaitement mis à profit une supériorité numérique (carton jaune contre Fusier 16e) pour s'envoler. Le CAB a ainsi collé un 21-0 à l'USBPA (trois essais de Devisme, Namy et Galala, tous transformés) en huit minutes (24-0, 25e). Parmi ceux là, un ballon porté concrétisé, et un sublime essai de 80 mètres aplati par Namy ont régalé le public. Les Corréziens ont poursuivi leur oeuvre en marquant quatre autres essais (Laranjeira 38e, Le Bourhis 58e, Goginava 66e et Mignardi 77e), entrecoupés de deux trous d'air (essais de Drancourt 30e et Bouvier 70e).

"Pour la tête, ça fait du bien"

"Pour la tête, ça fait du bien" sourit Vivien Devisme, "on remonte un peu sur Nevers, avant d'aller à Colomiers. On se devait de gagner et il fallait absolument remettre les pendules à l'heure. D'abord en assurant la victoire, et après en essayer d'aller prendre le bonus tout en restant humble". "C'est une bonne soirée mais je suis un peu déçu qu'on prenne deux essais sur ballons portés, où on a manqué d'investissement" dit de son côté Didier Casadéï. Et le CAB ne veut pas se gargariser de ce large succès contre un mal classé, et se tourne déjà vers son match à Colomiers, vendredi prochain, chez un relégable. "Une équipe qui va jouer son maitien" souligne l'entraîneur des avants, "et on a déjà eu du mal dans ces situations là". "Il faudra essayer d'avoir une victoire à l'extérieur sur ce bloc", reprend Vivien Devisme. "On monte en puissance à Mont de Marsan et Aix en Provence, maintenant il faut gagner. Si on ne gagne pas, ce sera difficile de recoller sur le haut de tableau".

Joris Jurand au Stadium

Comme révélé par France Bleu Limousin ce jeudi soir, le CA Brive a officialisé ce vendredi l'arrivée de Joris Jurand comme joueur supplémentaire. Le trois quart est attendu ce lundi à l'entraînement. Il était, ce vendredi, dans les travées du Stadium pour assister au match de ses nouveaux coéquipiers contre l'USBPA.

Joris Jurand, nouveau joueur du CA Brive, a assisté à la victoire de ses nouveaux coéquipiers © Radio France - Nicolas Blanzat

