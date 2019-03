REACTIONS - Pro D2 : le CA Brive s'impose... mais Mont-de-Marsan le prive de bonus

Brive-la-Gaillarde, France

Faut-il se satisfaire des quatre points empochés par CA Brive ? Ou faut-il regretter que le CAB n'en ai pas pris un de plus ? L'éternelle histoire du verre à moitié plein, ou à moitié vide, est sur toutes les lèvres après le succès briviste 29-27 contre Mont-de-Marsan, ce dimanche après-midi au Stadium, en clôture de la 26e journée de Pro D2.

Les coeurs balancent car le CAB peut s'en vouloir de ne pas avoir pris le point du bonus offensif après avoir compté trois essais d'avance pendant 47 minutes ce dimanche (3 essais à 0 entre les 27e et 69e minutes, puis 4 essais à 1 entre les 71e et 76e minutes), ce qui a laissé une forme de frustration au public en fin de match. " La frustration du public briviste date d'il y a bien longtemps " sourit François Da Ros, " qu'il ne nous en veuille pas. On a quatre points, qu'on soit content si on arrive au bout comme ça " continue le talonneur, qui concède que l'ambiance dans le vestiaire est la même. " On ne sait pas sur quel pied danser mais l'essentiel est assuré ". Quelle explication alors que Brive a mené 24-6 (28e) ? " Les premières chaleurs, c'est compliqué. Quand la première ligne est sortie, on était cuit. Il va falloir vite s'habituer. Et puis, _peut-être que nous étions encore dans l'euphorie du succès à Nevers_. Tout le monde a un peu voulu jouer son va-tout, et il y avait un peu moins de collectif. J'estime que nous relâchons déjà en fin de première période. Après, tu as du mal à scorer à nouveau. Tu te mets la rate au court-bouillon, eux avaient du jus à revendre. Et on gagne de peu ".

"Nous avons manqué d'appétit"

" On n'était pas dans un grand jour " lance d'entrée Didier Casadéï, " je l'ai bien senti dès l'échauffement. On n'était pas top mais on a réussi à faire l'écart au score. En revanche, on ne l'a pas tenu car il nous a manqué trop de choses " continue l'entraîneur des avants, qui invite à raison garder. " Les matchs ne sont pas faciles à gagner, on l'a fait. Nous sommes 2e, ça fait peut-être quatre mois que nous ne l'avions pas été. Cela dit, si nous reproduisons ce type de performance, on va avoir des désillusions ". Quel avis sur le contenu produit par le CAB ? " Déjà, je n'ai pas trouvé que nous avons été si bon que cela en première période. On a eu des possibilités de marquer avec les avants, on ne l'a pas fait. On s'est fait percer plusieurs fois aussi. On a été opportuniste sans être très performant. A la mi-temps, je savais que le score était flatteur pour nous. Cela s'est confirmé en deuxième période. Nous avons manqué d'appétit, nous n'avons pas été très bon dans les duels, nous avons commis quelques fautes inhabituelles. Après, il y a eu le changement d'horaire et une grosse chaleur. Nous n'étions pas assez dedans ".

"La semaine a été très longue"

Thomas Laranjeira évoque aussi les dix jours écoulés entre la victoire à Nevers et ce match face aux Landais. " La semaine a été très longue, c'est dur de rester concentré. Là, il n'y en aura que cinq avant le match à Aurillac, peut-être qu'on sera plus dans le rythme et plus prêt à combattre ". " Mont-de-Marsan a fait tout le jeu, on 'a presque pas eu de ballons. Ils méritaient presque d'avoir la victoire " commente celui qui a passé ce dimanche la barre des 300 points en Pro D2 cette saison. Et qui évoque une forme de frustration d'avoir laissé échapper le bonus offensif. " _Autant on n'a pas fait le jeu, mais ce qui m'embête ce qu'on n'a pas non plus réussi à sécuriser le bonus quand on l'a eu. A nous de nous remettre en question. I_l faut qu'on réussisse à mieux gérer des fins de matchs comme ça et, même si on ne le méritait pas, d'avoir le bonus à la fin ".

Les résultats de la 26e journée

Le classement