REACTIONS - Pro D2 : très tôt réduit à 14, Brive n'a pas craqué pour battre Biarritz

Brive-la-Gaillarde, France

Le Stadium de Brive a lâché un énorme ouf de soulagement ! Enorme ouf quand Stuart Olding, sur la sirène, a parachevé le succès du CAB (36-26) contre Biarritz en ouverture de la 17e journée de Pro D2 pour signer la première victoire briviste en 2019. Car les Corréziens, réduits à 14 après l'expulsion de Giorgadze au quart d'heure de jeu, ont plié très fort mais n'ont pas rompu en fin de match pour l'emporter.

Les tuiles ont commencé avant le coup d'envoi pour Brive. Touché aux ischio-jambiers à l'échauffement, Retief Marais est contraint de laisser sa place à Matthieu Voisin. Sérieux d'entrée, en dépit d'une nouvelle blessure, au mollet pour Devisme (4e, suspicion de déchirure), le CAB a bonifié un premier ballon perdu par le BO. Giorgadze a conclu en force (5e)... avant de déchanter dix minutes plus tard. En relevant le ballon derrière sa mêlée, il va percuter coude en avant dans le visage de son adversaire. Expulsion logique. Deuxième gros ennui pour Brive. Et pourtant, les Corréziens ont continué sur leur lancée et leur entame de feu (essai d'Hervé 20e) au point de mener 21-0 (27e).

Brive ne voit plus le jour en deuxième période

Biarritz a réagi avant la pause (24-7) avant de prendre les choses en main dans le deuxième acte. Maître du jeu, imposant d'énormes séquences au CAB, le BO aplatit trois fois (52e, 60e et 69e). Brive, en passant quelques pénalités pragmatiques et en étant extrêmement solidaire en défense partout sur le terrain, contient l'hémorragie mais l'écart fond comme neige au soleil (33-26, 69e) alors que Laranjeira, touché au mollet, sort sur blessure (50e, suspicion de contracture). Avant que Brive capitalise finalement sur un manque de lucidité basque en fin de match. Ouf !

"Un match référence au niveau de l'engagement et de la solidarité"

"Nous, le staff, on est fier de l'équipe" commente d'emblée Jean-Baptiste Péjoine. "D'une part parce que l'entame a été très bonne car, même si Biarritz avait de grosses intentions, on avait aussi coché ce match. Après, il y a eu le fait de match avec le carton rouge. On va pouvoir travailler là-dessus car l'équipe a fait preuve de caractère. On a su marquer quand il fallait. A chaque fois qu'on était dans leurs 22, on a pris les points au pied. On a été pragmatique et on n'a pas craqué malgré le jeu déployé par le BO et la fatigue"."C'est un match référence au niveau de l'engagement et de la solidarité" estime pour sa part Arnaud Mignardi. "C'est _un match qu'on recherche depuis le début_. On n'a rien lâché, on a été réaliste en marquant à 90% du temps quand on était chez eux. Défensivement, on a seulement lâché sur des longs temps de jeu ou des coups de pied dans notre dos. Ca sera un match référence au niveau de la solidarité, vraiment".

La 17e journée

Le classement