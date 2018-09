Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive finit son premier bloc de quatre matchs sur une nouvelle victoire ! D'abord battu à Bayonne en ouverture du championnat, le CAB a su confirmer sa bonne dynamique de résultats depuis. Car, après avoir battu Colomiers et décroché le nul à Biarritz, les Corréziens ont dominé Béziers (27-6) ce dimanche après-midi au Stadium.

Mais les Brivistes ont du s'employer plus que le score ne le laisse croire. Face à des Biterrois très agressifs et accrocheurs, le CAB a dû être extrêmement patient pour s'offrir ce deuxième succès de la saison. "On est content d'avoir gagné parce que ça n'a pas été facile" lâche Mathieu Ugalde, aligné d'entrée au centre de l'attaque briviste pour la première fois depuis un match à La Rochelle il y a trois ans. "Le score a gonflé à la fin parce qu'ils ont un peu lâché. Mais, sinon, c'était serré tout le match." Même devant 12-3 à la pause, rien est fait pour Brive.

"Un petit goût d'inachevé"

Et si le CAB finit par prendre la mesure d'une ASBH très indisciplinée (quinze pénalités, deux cartons jaunes) à l'usure, les Corréziens n'ont jamais pu déployer le mouvement et le jeu que veut mettre en place Jeremy Davidson. "On n'arrivait pas à accélérer parce que tous les rucks étaient ralentis. Ils étaient très bons sur ces phases de jeu et on n'a pas pu marquer d'essais. Du coup, on marquait trois points à chaque fois, et on ne créait pas d'écart" continue Matthieu Ugalde, auteur d'un des deux essais du CAB à la 77e, quatre minutes après celui de Félix Le Bourhis (74e).

Brive 6e ex aequo à l'issue de ce premier bloc

Car Brive a dû attendre la fin de la partie pour prendre le large, mais les Corréziens n'ont pas réussi à aplatir le troisième. "C'est toujours dommage de passer à côté quand on finit sous les poteaux sur un ballon enterré" embraye Le Bourhis, "on a le regret de ne pas avoir ce bonus offensif à la fin qui aurait fait du bien pour être encore plus positif sur ce bloc" estime le trois-quart polyvalent. "Il y a un petit goût d'inachevé parce qu'on a eu l'opportunité de prendre le bonus, mais on retient la victoire" conclut Matthieu Ugalde. Peut-être un symbole que Brive a encore du pain sur la planche pour se mettre définitivement dans le rythme de la Pro D2. A l'issue des ces quatre premières journées et avant un week-end sans match, le CAB pointe à la 6e place ex-aequo du classement avec dix points au compteur.