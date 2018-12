REACTIONS - Pro D2 : "Un point de bonus défensif mérité" pour Brive, battu à Mont-de-Marsan

Brive-la-Gaillarde, France

Brive n'a pas gagné... mais ne rentre pas à vide non plus. Sur le terrain d'une équipe de Mont-de-Marsan victorieuse, désormais, de ses sept premiers matchs à domicile (dont trois bonus offensifs), le CAB s'est incliné 19-14 ce jeudi soir. Mais les Corréziens ramènent le bonus défensif de chez un concurrent direct aux phases finales en fin de saison.

Sous une pluie battante la majeur partie de la rencontre, le CAB n'a pas été récompensé de ses belles intentions. Fidèles à leurs principes de jeu, les Brivistes n'ont cessé d'écarter les ballons en première période. Le jeu appelant les fautes, les hommes de Jeremy Davidson ont aussi commis de nombreux en avants qui ont enrayé la machine, et qui n'ont pas permis à Brive de concrétiser sa domination. A l'inverse, Mont de Marsan s'est montré pragmatique et réaliste tout au long de la rencontre, en se nourrissant des fautes corréziennes (12-3 à la pause). Aidés par la longueur du jeu au pied de leur ouvreur Séguy et leur arrière Laousse-Azpiazu, les Montois ont froidement enquillé les pénalités et aplati un essai à la 50e sur l'une de leurs très rares occasions (19-3). En plongeant derrière la ligne à la sirène, Galala a enfin récompensé l'abnégation briviste et offert le bonus défensif (19-14).

"On est content de prendre un point"

"On a manqué d'efficacité dans leur camp. On a percé leur défense plusieurs fois et on n'a pas su concrétiser par trois, cinq ou sept points. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu gagner le match" lance Said Hireche, entré en cours de match. "Malgré tout, on est content de prendre un point mérité" embraye le capitaine du CAB. "On a essayé de mettre en place notre jeu malgré les conditions. On a voulu être fidèles à nous mêmes. On a fait des fautes de main. Il y a eu des turnovers et eux ont sur les exploiter à la perfection.Nous, non."

"On a donné trop de points et de pénalités. L'essai pouvait être évité" estime pour sa part Jeremy Davidson. "On a été plutôt dominateur mais on n'a pas su finir nos actions" regrette le manager du CAB. "Cela dit, l'équipe avait tourné. Je trouve aussi qu'on progresse au niveau de la défense. Mais, à cause du temps, on n'a perdu notre distribution en attaque."

Brive perd sa première place

Au classement, le CA Brive voit Mont-de-Marsan lui passer devant à l'issue de ce match d'ouverture de la 13e journée de Pro D2.