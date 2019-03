REACTIONS - Pro D2 : vainqueur du duel des cadors à Nevers, Brive envoie des messages

Nevers, France

L'explosion de joie au coup de sifflet final, les cris, les sauts de cabri, les accolades et les sourires en disent encore plus que ce qu'on peut en écrire. En s'imposant 31-28 à Nevers ce jeudi soir en ouverture de la 25e journée de Pro D2, le CA Brive a expulsé l'énorme dose de frustration ramenée de Montauban et Bourg en Bresse où le CAB avait chuté deux fois dans les dernières minutes. Les Brivistes sortent, surtout, gagnant du match entre concurrents directs pour finir dans les deux premiers de Pro D2 afin de se qualifier directement pour les demi-finales. Enfin, les Corréziens montrent qu'ils ont les épaules pour gagner à l'extérieur, y compris chez un cador du championnat.

Une énorme séquence défensive pour gagner, malgré un 17-0 encaissé

Alors, certes, tout n'a pas été parfait. Brive a nettement dominé l'entame de match au point de mener 11-3 après une demie heure. Avant d'encaisser un essai juste avant la pause pour voir Nevers revenir à 11 partout. Mais, après une incroyable erreur d'appréciation de l'ailier Bonvalot, Brive se voit offrir une touche à cinq mètres de l'en-but nivernais. Voisin y va en force et le CAB assène un coup sur la tête à Nevers (18-11 à la pause). Les Corréziens repartent sur les mêmes bases en début de deuxième acte et creusent l'écart (25-11, 44e), avant d'essuyer un sévère orage. Deux cartons jaunes (Marais, Voisin) et deux essais encaissés plus tard, le CAB voit Nevers prendre les devants (28-25, 63e) après s'être fait infligé un 17-0. Laranjeira remet Brive à hauteur (28-28, 66e), puis Hireche voit jaune. Mais Olding convertit une pénalité qui permet au CAB de reprendre les commandes (31-28, 78e). Après une ultime énorme séquence défensive de plus de trois minutes, Brive ne fait pas de faute mais n'obtient pas deux pénalités qui auraient du lui être accordées. Nevers s'épuise et commet un en-avant fatal. Brive sort vainqueur de ce match haut en couleurs !

"On a fait preuve de caractère et de force mentale"

" Le dénouement est beau pour nous à la fin " savoure Said Hireche, " on avait vécu des fins de matchs compliquées à l'extérieur notamment à Montauban et Bourg où on avait manqué de maîtrise, et peut-être de tête, sur la fin. On a peut-être appris de ces défaites là, on a su être solidaires et maintenir le score " apprécie le capitaine du CAB. " Je pense que vous me connaissez assez pour savoir qu'on va garder une certaine mesure. Mais, gagner à Nevers est une belle perf'. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes le fassent, notamment en ayant pris trois cartons jaunes même si certains me paraissent discutables. On a fait preuve de caractère et d'une force mentale assez forte. Il faudra le répéter sur les prochains matchs. Je suis très fier de l'équipe ". Le reste des propos sont à voir en interview vidéo.

" C'était important de répondre présent " ajoute Jeremy Davidson, " de montrer à tout le monde qu'on est capable de gagner à l'extérieur. Parce qu'on est passé à côté sur pas mal de matchs et prendre des bonus défensifs ça ne montre rien à personne " dit le manager du CAB. " On aurait pu à nouveau passer à côté. Avec trois cartons jaunes, ce n'est pas normal de gagner à l'extérieur. Ca montre un très bon état d'esprit". Grâce à ce succès, Brive passe devant Nevers au classement et remonte provisoirement à la 2e place de Pro D2 en attendant la suite de la 25e journée et les matchs d'Oyonnax face à Massy, et Bayonne contre Colomiers.

