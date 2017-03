REACTIONS - Top 14 : Après Toulon, Brive renverse Toulouse pour s'offrir une fin de saison intéressante

C’était espéré... et Brive l’a fait ! Une semaine après avoir battu Toulon (15-5), les Corrézines ont confirmé, ce samedi soir, en dominant Toulouse 21-19. Le CAB passe ainsi devant le Stade au classement et s'est offert le droit de disputer une fin de saison intéressante.

Un deuxième grand nom du Top 14 est tombé au Stadium pour la 20e journée du Top 14. Après Toulon le week-end passé, le CA Brive a dominé Toulouse (21-19) ce samedi soir. Les Brivistes, menés 19 à 12 à la mi-temps, ont accéléré après la pause pour venir à bout de Toulousains réduits à 14 après l’expulsion de Flood (63e) pour un coup de genou dans le dos de Jean-Baptiste Péjoine.

Car même à sept longueurs de Toulouse, les hommes de Nicolas Godignon n’ont pas joué petits bras et ont su mettre les Toulousains à la faute en deuxième période. "Dans les vestiaires, on a senti des garçons qui n'étaient pas abattus et qui avaient envie de repartir sur l'avancée." Alors, le manager du CAB, apprécie l’état d’esprit de ses joueurs comme il le dit en interview vidéo ci-dessous.

Le CAB a su faire preuve de caractère après avoir encaissé un essai en contre en fin de première période. "On a rendu une prestation pas mal. Ce contre nous a fait du mal et on l'a traîné toute la partie, mais dans l'ensemble on est plutôt content de notre prestation", dit l'arrière Gaëtan Germain auteur des 21 points de son équipe. Le CAB a su inverser la vapeur pour s’offrir une fin de saison intéressante. "On peut dire qu'on a un bon matelas de points d'avance" sur le maintien, "il faut savoir l'apprécier, et après on s'accrochera le plus possible pour les résultats et on verra à la fin."

Au classement, Brive passe devant le Stade Toulousain à six journées de la fin et pointe à la 8e place ex-aequo avec Bordeaux avec 44 points. Le CAB est à quatre unités de la 6e place en attendant le match entre Pau et Castres, ce dimanche.