Brive-la-Gaillarde, France

La série a pris fin ce samedi soir pour le CA Brive qui, après cinq victoires consécutives à domicile en Top 14, a baissé pavillon contre Pau (16-21) pour concéder son quatrième revers la saison à la maion (après La Rochelle, le Racing et Toulouse en début d'exercice).

Les Corréziens virent en tête à la pause (10-6) grâce à deux essais aplatis en deux occasions en première période (Pètre et Hirèche)."En trompe l'oeil", lâche Nicolas Godignon, après coup. Puis le CAB subit les événements dans le deuxième acte. Pau tient le ballon, se fait des passes, impose le tempo et marque deux fois (Votu x2) pour prendre les devants.

Da Ros voit rouge

Si Brive reste à portée (13-18, 66e), le CAB perd le fil dans la foulée quand, sur un duel avec Votu, Da Ros porte un coup de tête, hors des limites du terrain, à l'ailier fidjien de la Section. La talonneur, entré en jeu dix-neuf minutes plus tôt, est exclu. Au forceps, les Brivistes arrachent le bonus défensif sur une pénalité de Laranjeira à la 78e (16-21).

"On a loupé une opportunité qui nous tendait les bras"

"Je ressens de l'agacement et de la frustration", lâche à chaud le manager du CA Brive, "mais c'est somme toute logique au vu match. On a loupé une opportunité qui nous tendait les bras de sortir de la zone rouge" car Agen, étrillé à domicile par Toulouse, et Oyonnax, nettement dominé à la maison par Montpellier, ont aussi perdu. "On n'a pas mis les ingrédients suffisants pour mettre sous pression cette équipe de Pau, ou juste par réaction et ce n'est jamais suffisant" embraye Nicolas Godignon qui a aussi commenté le geste d'humeur de François Da Ros.

Le coup de tête ? "Un geste stupide, inacceptable, qui pénalise toute une équipe"

"Ca n'est pas un geste de nervosité, c'est un geste stupide ça" lâche, l'oeil noir, le boss du staff corrézien. "C'est stupide, stupide. Ca pénalise toute une équipe. S'il gagne son impact sur la percussion, peut-être que c'est différent. Mais, _ce genre de geste est inacceptable_. M. Poite a pris ses responsabilités, et elles sont justifiées. Le rouge est obligatoire. Ces gestes là sont inacceptables sur n'importe quel terrain, clairement."

"J'ai l'impression qu'on a oublié notre situation"

"Quand on a une occasion de gagner une place au classement, il faut la saisir", s'agace le capitaine Said Hirèche. "Parce que c'était ça l'enjeu : battre Pau et passer devant le Stade-Français" poursuit le troisième ligne, "à chaque fois qu'on a eu une opportunité, on a été faible dans la tête. Quand il y a la pression du match et du résultat, peut-être qu'on se délite un peu mentalement sur un match, en tout modestie, qui était à notre portée." Le demi de mêlée, Samuel Marques, invite chacun à se remettre en question. "On s'était promis de revenir avec beaucoup d'engagement et d'envie après les vacances. On n'a pas répondu présent. Concrètement, on est dans le maintien, il ne faut pas l'oublier. On est parti une semaine en vacances et _j'ai l'impression qu'on a oublié notre situation_."

Brive prend deux points d'avance sur Agen

Malgré ce revers, Brive compte désormais deux points d'avance sur Agen dans la course au maintien, à la faveur du point de bonus défensif empoché. Car, dans le même temps, les Agenais ont perdu 25-52 sur leur terrain contre Toulouse qui sera, justement, le prochain adversaire du CAB dans une semaine dans la ville Rose.