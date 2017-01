REACTIONS - Top 14 : Brive "a eu chaud" mais arrache la victoire contre Grenoble

Le CA Brive s'est imposé 23-22 contre Grenoble, ce samedi après-midi, pour la 16e journée du Top 14. Copieusement gênés par des Isérois qui jouaient leur survie dans l'élite, les Brivistes sont parvenus à forcer la décision en deuxième période.

Brive a eu chaud, Brive s'est fait peur, mais Brive a gagné ! Le CAB s'est imposé 23-22 au bout du suspense contre Grenoble, ce samedi après-midi, lors de la 16e journée du Top 14. Les Corréziens, d'abord pragmatiques en première période, s'en sont remis au pied de Gaëtan Germain pour mener 12-7 à la pause, quatre pénalités contre un essai transformé.

Brive finit par renverser la vapeur

Avant de flancher sous les assauts grenoblois en deuxième période. Les Isérois, qui abattaient l'une de leurs dernières cartes dans la course au maintien, ont franchi la ligne deux nouvelles fois par Héguy puis McLeod pour mener 22-15. La peur au ventre, Brive a alors accéléré grâce à des entrées probantes de remplaçants. Acquier, Ugalde et Sanconnie, qui a signé un essai (62e) pour son retour de blessure, ont apporté leur pierre à l'édifice pour forcer la décision. Gaëtan Germain n'a pas tremblé au moment de passer l'ultime pénalité à la 75e minute. Malmené, Brive s'en sort et compte désormais 17 points d'avance sur le premier relégable.

"On a été se le chercher"

Au bout d'un scénario haletant, le CAB triomphe dans la douleur. "On est allé se le chercher" commente le capitaine Saïd Hirèche dans la réaction vidéo ci-dessous.

"On a eu chaud"

De retour après quatorze semaines de suspension, Matthieu Ugalde signe son retour par une victoire. "On s'est resserré en deuxième période, ça a souri", reconnaît l'ouvreur. "On s'était dit que si on gagnait ce match, le maintien était quasiment assuré. C'est chose faite. On va pouvoir jouer les matchs avec un peu moins de pression maintenant."