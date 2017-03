REACTIONS - Top 14 : Brive croque encore Toulon (15-5) !

Le CA Brive s'est imposé contre Toulon (15-5), ce samedi soir, pour la 19e journée du Top 14. Auteur d'un match plein, le CAB a battu Toulon pour la deuxième fois de la saison et a parfaitement lancée sa série de sept matchs consécutifs contre des gros bras.

Brive fait encore tomber Toulon ! Après s’être imposé dans le Var au match aller, le CAB a remis ça, ce samedi soir, en disposant à nouveau des Toulonnais 15 à 5 au Stadium. Les Brivistes ont gagné le match en répondant présents sur les deux clés de la rencontre disputée sur une pelouse détrempée : l'engagement général, et l’occupation du camp adverse par le jeu au pied. Les Corréziens ont ainsi récolté des pénalités que Gaëtan Germain (sorti suite à une béquille à la 30e minute) et Thomas Laranjeira ont converti.

"On a été se la chercher jusqu'au bout"

Il y avait donc de la joie dans les rangs brivistes après coup. "On la voulait" savoure le capitaine Saïd Hirèche, "on a été se la chercher jusqu'au bout. On a mis tous les ingrédients pour remporter ce match." Le 3e ligne tient à insister sur la discipline dont a su faire preuve son équipe. "A ce niveau là, je pense qu'on a fait un bon match. On a été discipliné au niveau des pénalités concédées, et puis dans toute notre organisation : sortie de jeu au pied, et puis on a été bien en place." La suite de la réaction est à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

"On s'est mis en face, on a su répondre dans l'engagement"

Le sentiment du travail accompli, c'est aussi ce que ressent Guillaume Ribes qui affrontait Toulon pour la dernière fois avant de mettre un terme à sa carrière. "Il faut profiter de cette victoire", commence le talonneur, "on s'est mis en face, on a su répondre dans l'engagement. On a retrouvé nos valeurs alors qu'on avait pêché sur certains matchs."

"Je suis fier des gars", commente pour sa part Nicolas Godignon, "on a pris Toulon à la gorge et on n'a pas relâché." L'intégralité des déclarations du manager est à retrouver en interview vidéo.

Grâce à ce neuvième succès de la saison en dix-neuf matchs, le CAB remonte provisoirement à la neuvième place du classement et lance parfaitement sa série de sept matchs consécutifs contre des gros bras français et européens.