Récit de baladeur : le CRIG, fier représentant du rugby alsacien

Trois ans jour pour jour avant le match d’ouverture de la compétition, un train aux couleurs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 sillonne le pays et s'arrête ce jeudi en gare de Strasbourg. C'était l'occasion d'aller à la rencontre d'un club majeur du rugby alsacien : le CRIG, le Club de Rugby d'Illkirch-Graffenstaden.

Avec 600 membres en terme de licenciés, c'est le premier club sur la région, ce que nous confirme son président, Thierry Hoenen. Faire vivre le rugby dans une terre de football comme l'Alsace, c'est une fierté :

Parmi tous les licenciés, la fierté également de porter le rugby féminin. Il est vrai qu'en Alsace, le haut niveau a longtemps été porté par une entente entre différent club, mais désormais Illkirch fait office de club support, non sans quelques contraintes :

En juin 2019, l'école de rugby du CRIG, a décroché 3 étoiles. Comme pour les restaurants, c'est le plus haut niveau décerné. La Fédération française de rugby y récompense l'engagement dans l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le développement de la structure. Une satisfaction, d’autant que seuls trois clubs sur le territoire national ont décroché le graal.

La volonté du club est également de promouvoir un rugby accessible et amical notamment par l’intermédiaire du Rugby Loisir, une discipline pour les novices mais qui sait aussi séduire les joueurs expérimentés.

Merci au club et à son Président de nous avoir reçu et on souhaite bien sûr aux différentes équipes d'avoir les moyens de continuer à transformer l'essai sur le terrain et de représenter fièrement le rugby alsacien.