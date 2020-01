Record d'audience de la saison de Top 14 pour Canal+ grâce à Toulouse-Toulon, le succès des Boxing Days

Toulouse, France

776.000 téléspectateurs devant Stade Toulousain / RC Toulon (13-136) dimanche dernier, sur Canal+. La chaîne cryptée signe son record d'audience de la saison du Top 14. Les stades français ont de manière générale fait recette lors des deux journées programmées par la Ligue en Top 14 et en Pro D2 pendant ces vacances scolaires, les fameux "Boxing Days" avec plus de 280.000 spectateurs au total.

Près de 30% d'affluence en plus par rapport à des matchs classiques

Pour la première partie des Boxing Days, le week-end du 20-22 décembre, le TOP 14 et la PRO D2 avaient battu leurs records d'affluence de la saison, avec respectivement 110.000 et 50.000 spectateurs dans tous les stades de France, soit 20% de plus que l'affluence moyenne. Le match entre l'UBB et la Rochelle avait attiré près de 38.000 personnes auu Matmut Atlantique et le derby de la Garonne entre Agen et Toulouse (8-13) près de 14.000 spectateurs au stade Armandie malgré une météo pourrie et une panne de courant.

La journée suivante, celle du week-end dernier, a fait encore mieux avec 122.000 supporters dans les stade de Top 14, dont le choc Stade Toulousain - RC Toulon qui a attiré 32.600 personnes au Stadium, pour une rencontre spécialement délocalisée..

En moyenne, les Boxing Days 2019 auront donc réuni plus de 115.000 spectateurs par journée de TOP 14, soit près de 30% de plus que la moyenne des autres journées depuis le début de la saison.