Recrutement, budget, abonnements, préparation estivale : promu en Top 14, Brive s'active !

Brive-la-Gaillarde, France

" Il faut, en plus de nos jeunes, des premières recrues et des joueurs prolongés, de la force supplémentaire pour notre groupe ". C'est par ces mots que le manager du CA Brive, Jérémy Davidson, explique ce qui attend le club promu en Top 14 depuis sa victoire en match de barrage contre Grenoble. Voulus par d'autres clubs (Bamba et Devisme partent à Lyon), en fin de contrat et non conservés (Waqaniburotu (Pau), Le Bourhis (Carcassonne), Pètre (sans club)), prêtés et non conservés (Goginava (Angoulême), Nacebe (Bordeaux)), sous contrat et partants pour le bien des deux parties (Lagrange (Provence Rugby), Marques (Pau)) : de nombreux joueurs quittent le CAB. L'avenir n'est pas encore arrêté pour Fa'aso'o (prêté par le Racing 92) et Jammes (en fin de contrat) car Bekoshvili (2 ans) et Scholes (1 an) viennent ces derniers jours de prolonger leur bail.

11 prolongations, déjà 7 arrivées

Le CAB a déjà beaucoup avancé en cours de saison en prolongeant Peet Marais et Axel Muller (2021) ; David Delarue, Enzo Hervé, Joris Jurand, Victor Lebas, Vasil Lobzhanidze, Retief Marais, Peniami Narisia et Mathieu Voisin (2022) ; et Thomas Laranjeira (2023). Brive a aussi engagé Thompson-Stringer, Tskhadadze, Galletier, Doge, Blanc (2021) ; Abzhandadze et Kamikamica (2022).

Brive a jusqu'au 29 juin pour recruter

Lors d'une conférence de presse ce mardi, Jeremy Davidson n'a donné aucun nom d'éventuel futur joueur, concédant seulement que le vivier de joueurs Français est limité à cette époque de l'année. Le salut du CAB devrait venir de l'hémisphère Sud, Jeremy Davidson doit d'ailleurs rejoindre la Nouvelle-Zélande dès ce jeudi. Et il n'y a déjà plus de temps à perdre. Si la date limite des mutations est fixée au 15 juin pour les clubs de Top 14, elle est prolongée jusqu'au 29 juin pour les clubs promus comme le CAB, hors dispositifs joueurs supplémentaires, jokers coupe du Monde et jokers médicaux.

Le budget en préparation, la campagne d'abonnement débute lundi 17 juin

Pour permettre ces arrivées, l'état major administratif du CAB est à l'oeuvre pour bâtir un budget Top 14. "Trop tôt pour donner des chiffres" commente Xavier Ric, directeur général du club, qui verra arriver une substantielle contribution de la LNR au titre des droits télé. " Il faudra un effort collectif, que tout le monde se mobilise autour du club : partenaires, collectivités, supporters " dit-il. Comme l'a indiqué sur France Bleu Limousin dès ce lundi Simon Gillham, le président du club, cela passera par une augmentation du tarif des abonnements. A ce sujet, la campagne sera lancée lundi 17 juin.

Le programme d'avant saison

Les joueurs sont en vacances tout ce mois de juin. La reprise est fixée le 1er juillet au matin au stade, puis le CAB prendra immédiatement la route de la haute Corrèze pour un stage d'une semaine au centre des 1.000 sources à Bugeat. Cette préparation sera marquée par un autre stage à Millau à l'issue duquel le CAB disputera le premier de ses trois matchs de préparation. Ce sera vendredi 2 août face à Montpellier (Top 14), avant d'enchaîner une semaine plus tard vendredi 9 août contre Angoulême (Pro D2) à Biars-sur-Cère, puis contre Bordeaux (Top 14) au stade Chaban-Delmas vendredi 16 août.