Recrutement US Dax Rugby : "c'est rutilant sur le papier mais on n'a pas fait de folie"

Le club thermaliste, qui fait son retour en PRO D2, égraine depuis le début de la semaine son recrutement pour la saison prochaine en PRO D2. 14 voire 15 joueurs vont arriver pour renforcer l'effectif. Du rutilant, de l'expérience, du lourd, du local et quelques paris, voilà en gros pour résumer le recrutement des dacquois. Benoit August, le directeur sportif de l'US Dax, a accepté de commenter ce mercato pour France Bleu Gascogne.

France Bleu Gascogne : Benoit August, le club est cette semaine en train d'égrener les arrivées. Quatorze ou quinze joueurs en tout. Depuis le début de la semaine, il y en a huit qui ont été officialisés : l'ailier de Tarbes Maxime Oltmann, le centre de Montauban qui revient à Dax, là où il a été formé, Benjamin Puntous, le demi de mêlée de Blagnac, Paul Ravier. La seconde ligne est également bien musclée avec l’Italien Joshua Furno et le joueur d’Aurillac Jean-Baptiste Singer. Là, c'est de l’expérience pour le combat de la Pro D2 !

Benoit August : Oui, c'est de l'expérience. Je crois qu'il fallait aussi bien se renforcer et puis se mettre au niveau des exigences de ce championnat de Pro D2, notamment sur le paquet d’avant. Ce sont deux profils relativement différents puisque Joshua Furno peut également évoluer en troisième ligne si les besoins s’en font sentir. Et, puis Jean-Baptiste Singer, c'est quelqu'un que l'on suivait et qui a aussi passé une saison à Aurillac qui avait un peu les mêmes objectifs que nous et savait ce qu'il fallait faire pour obtenir le maintien. Donc, on espère qu'il nous apportera toute son expérience.

FBG : Dans les joueurs officialisés cette semaine, on a aussi le Néo-Zélandais Sam Wasley, qui arrive du club espagnol de Séville. Un numéro huit. C’est un inconnu. C'est un pari ? Comment est-ce qu'on trouve un joueur dans le championnat espagnol ?

BA : Non, on ne dira pas que ce sont des paris… Évidemment, on n'a pas de certitude au niveau de la PRO D2 parce que c'est un championnat exigeant. Mais, on a aussi besoin, par rapport à nos moyens, d'aller chercher des joueurs dans les championnats qui sont un peu plus exotiques. Mais ce sont des championnats que l'on suit. Qu’Hervé Durquety qui est de là-bas suit régulièrement. Donc ce sont des joueurs sur lesquels on s’est renseigné, que l'on est allé voir jouer, on a vu des vidéos et l'on a estimé qu'ils pourraient avoir une plus-value dans notre club.

FBG : Dans le même style, il y a Nasica Ratu. Un joueur que même internet ne connait pas. C'est un Fidjien qui joue devant et qui arrive du championnat géorgien.

BA : Tout à fait. C'est un joli bébé, on dira. Un colosse qui peut évoluer deuxième ligne, mais qui peut surtout évoluer aussi au poste de numéro huit et pourquoi pas dans les lignes arrières. Donc c'est un joueur très adroit qui a un joli timing sur le rugby, sur les courses, qui a un potentiel physique pour nous faire avancer. Voilà donc c’est aussi des joueurs que l'on va découvrir sur le pré, mais de qui l'on a vu des vidéos, des matchs entiers et sur lesquels on a toute confiance.

FBG : C'est comme ça que ça fonctionne ? Il y a des agents qui vous envoient des vidéos, vous regardez et puis vous dites banco !

BA : Oui, cela fait maintenant cinq ans que je m'occupe de recrutement à Dax. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV qui arrivent, beaucoup d'agents qui proposent, même des joueurs qui se proposent sans agent. Donc, il faut faire le tri. Et, sur les vidéos, on est toujours sur les best of des joueurs, on n'a jamais les bêtisiers forcément. Donc, il faut regarder les deux côtés.

FBG : On revient dans des valeurs plus sûres ou en tout cas quelque chose que l'on connaît. Le centre Théo Dachary qui arrive du Stade Français et qui reste quand même sur deux saisons un peu galères, notamment à cause des blessures. À Toulon il y a deux saisons où il s’était fait une rupture des ligaments croisés du genou et puis au Stade Français cette saison où, là aussi, il a eu des pépins physiques… Et, où il a fait face aussi, on peut le dire, à une grosse concurrence. Il y a du talent, c'est indéniable. Mais quoi ? Il vient se relancer à Dax ?

BA : Il vient se relancer, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je crois qu'il revient surtout dans sa région. Il est originaire des Landes. Cela fait aussi partie des profils dont on avait besoin, des gens du cru, du coin, pour que tout le monde continue à s'identifier et rester dans notre projet. Et, voilà, ça fait un joueur, je pense, de qualité en plus pour le centre du terrain.

FBG : On annonce aussi du très lourd à Dax en première ligne, notamment avec des îliens. David Lolohéa qui a joué à Aix-en-Provence, mais aussi Nephi Léatigaga qui lui est allé jouer la fin de saison aux Warathas en Super Rugby. Il a même marqué un essai contre les Crusaders, il y a quelques semaines. Rien que ça, ce n'est pas rien.

BA : Oui, oui, on annonce du lourd. On ne va pas dire que c'est ce qui nous manquait l'année dernière puisqu’il ne nous a pas manqué grand-chose avec la saison que l'équipe a faite. Mais toujours pareil. C'est le fait de monter dans cette division. On connaît très bien le championnat de Pro D2. Il faut être performant devant. Il faut être performant en défense. Il faut de l'expérience aussi pour entourer les piliers que l'on a chez nous. Je ne dirais pas que c'est une garantie, mais ce sont des joueurs de valeur sûre et j'espère qu'ils le prouveront dès qu’ils auront le maillot de l’US Dax sur les épaules

FBG : Il y a aussi les arrivées de Jean-Baptiste Barrère en troisième ligne, poutre maîtresse de Béziers depuis des années, Romuald Séguy à l'ouverture qui a joué 17 matches de Pro D2 avec Colomiers cette saison. Il y a Yann David au centre et ses 11 matchs de Top 14 avec Bayonne. Benoit August, pour un club qui disait qu’il ne ferait pas de folie, pas de recrutement rutilant… Quand on aligne tous ces noms-là, tous ces joueurs-là, on a quand même un recrutement qui est ambitieux. Qui, sur le papier, a de la gueule.

BA : Oui, c'est rutilant sur le papier, mais je vous garantis que l'on n'a pas fait de folie puisqu'on a une masse salariale qui était définie depuis un bon moment. Et, on a essayé de faire avec ça. Il y a eu des négociations à faire. Il y a eu aussi le fait de… et bien habiter dans le Sud-Ouest, C’est toujours bien. Donc, on essaie d'avoir chacun ses arguments. Tous les profils de joueurs que vous citez sont des joueurs d'expérience qui, s’ils viennent à Dax, nous apporteront.

FBG : L’objectif, c'est donc le maintien. Avec les joueurs conservés de l'année dernière, qui ont fait une saison formidable et ce que l'on annonce sur le papier… Alors évidemment, il faut que la mayonnaise prenne, mais on se dit, là, ce sont des candidats sérieux. En tout cas, on n'est pas déçu.

BA : Oui, candidat sérieux, Oui. Après, les choses ont été faites dans l'ordre. Je pense qu’il vous le dira peut-être lui-même, Jeff Dubois est relativement content des outils, je le dis entre guillemets, qu'on lui met à disposition. Maintenant, c’est à eux de faire prendre la mayonnaise.