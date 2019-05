REECOUTEZ l'émotion des joueurs et du président du VRDR après leur montée historique en Pro D2 face à Blagnac

Valence, France

Le stade Pompidou de Valence a connu un moment exceptionnel ce samedi, la montée en Pro D2 du VRDR ! 10 000 spectateurs ont vécu ce match historique. Les joueurs ont eu du mal à quitter le terrain après de nombreux moments de communion avec les supporters.

Les Damiers face à leurs supporters au stade Pompidou à #Valence, les joueurs très heureux du @VRDRrugby n'ont pas envie de quitter le terrain pic.twitter.com/AnH74b9nlv — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 25, 2019

Tout le monde voulait nous casser la bouche

Laurent Beaugireaud, le président du club, est très ému, "Blagnac est une belle équipe, ils nous ont fait chier jusqu'à la fin [...] On était attendus toute l'année comme les leaders. Tout le monde voulait nous casser la bouche, sanglote Laurent Beaugireaud. On avait un programme qui s'appelait Damiers 2020, on a un an d'avance. _C'était exceptionnel, ça devient historique_."

Les joueurs du @VRDRrugby en folie pour cette montée historique en Pro D2 pic.twitter.com/mBjahI6KFq — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 25, 2019

Sur la pelouse, face aux supporters, le pilier Erwan Iapteff n'en revient pas, "c'est beau, y a pas de mots. _C'est un de nos plus mauvais match de la saison. Mais avec les couilles, avec le coeur, avec tout ce qu'on a, on arrache la victoire sur la dernière action_, s'essouffle Erwan Iapteff. On joue à treize, on fait des fautes... et on se retrouve à gagner ce match."

