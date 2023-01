Référendum à la FFR : les clubs disent non à Patrick Buisson, Bernard Laporte désavoué

La consultation aura duré 72 heures. Et voici donc la réponse des 1.490 clubs appelés à voter par voie électronique : 90% d'entre eux ont voté. 51,06% contre et 48,96% pour. Condamné par la justice pour corruption en décembre dernier, Bernard Laporte n'avait eu d'autre choix que de se mettre à l'écart de la présidence de la FFR et avait donc désigné Patrick Buisson. Une solution rejetée par les clubs et qui isole un peu plus le clan Laporte.

Et maintenant ?

Bernard Laporte peut désormais proposer un autre nom à la tête de la FFR. Du côté de l'opposition, on réclame de nouvelles élections au plus vite.

Florian Grill, qui porte le groupe d'opposition Ovale Ensemble, sera l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce vendredi à 7h45 pour commenter ces résultats. Juste avant le début d'un comité directeur qui devra entériner ce vote, en présence de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.