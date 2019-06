Regarder la finale du Top 14 place de Jaude : les informations à connaître

Clermont-Ferrand, France

C'est devenu une tradition place de Jaude! L'écran géant est de retour comme pratiquement chaque année - l'année dernière avait été une saison sans finale pour l'ASM mais un écran géant avait tout de même été installé pour la finale victorieuse de la Coupe du Monde de football. A chaque fois, une marée humaine d'environ 40.000 supporters couvre la place. Reste à savoir si l'engouement sera aussi important cette année; il y a beaucoup moins de jaune et bleu en ville par rapport aux finales précédentes et la météo est annoncée incertaine (mais s'améliorant en début de soirée).

Une fan zone sera donc installée avec un accès sécurisé dès 17 heures. Cinq point d'entrée sont prévus: Avenue des Etats-Unis, Rue Blatin, Boulevard Desaix, Avenue Julien et Avenue du colonel Gaspard. Des agents de sécurité assureront le filtrage, avec contrôle des sacs et palpation de sécurité. Il est conseillé d'arriver assez tôt pour éviter les trop longues files d'attente.

Le plan des accès place de Jaude

Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter des bouteilles en verre, des canettes en aluminium, des articles pyrotechniques et des objets dangereux. Les bouteilles en plastique sont autorisées, mais sans bouchon. La vente d'alcool est interdite pour les marchands ambulants et les commerces à proximité de la place à partir de 17 heures.

On remet ça dimanche?

Coté transports, bus et tramway ne pourront plus passer place de Jaude. Le tram sera coupé dès 15H45 entre les arrêts Gaillard et Maison de la Culture, avec une desserte de chaque côté. Les lignes de bus B, C, 9 et 10, qui traversent Jaude, seront coupées entre 15H30 et 15H45. Enfin les rues autour de la place de Jaude seront interdites à la circulation à partir de 16 heures.

Un dispositif qui sera reconduit dimanche en cas de victoire, avec la mise en place de la fan zone dès 13H30, la rediffusion de la finale à partir de 14H30, jusqu'à l'arrivée des joueurs avec le bouclier de Brennus.