"Rejouer le match serait farfelu" dit le patron des arbitres Franck Maciello après Brive-Toulouse

Le Stade Toulousain ne devrait pas avoir à rejouer le match à Brive malgré la confusion de la 72e minute samedi en Corrèze.

Maciello : "Beaucoup d'agitation pour pas grand chose"

Nous avons contacté le patron des arbitres français et il explique qu'il ne devrait pas y avoir de match rejoué : "C'est la décision qui appartient à la commission de discipline de la LNR mais _ça me parait un peu farfelu de faire rejouer ce match. Le règlement prévoit que s'il y a eu erreur, l'erreur sera reconnue mais si le score n'a pas été modifié, le match sera validé_. Cela fait beaucoup d'agitation pour pas grand chose. Dans un match où il y a 40 points, on reconnait l'erreur mais ça ne change pas le cours de l'histoire. S'il y avait eu 3-3, et des points marqués derrières là ça aurait changé le cours de l'histoire."

Le CAB retire sa réclamation

On apprend ce dimanche soir que le CAB a finalement décidé de retirer sa réclamation auprès de la LNR. Elle n'avait aucune chance d'aboutir. Toulouse a donc match gagné et conserve sa sixième place au classement.