Perpignan, France

C'est une bonne nouvelle pour les Dragons Catalans. Le capitaine Rémi Casty a décidé de rester au club pour deux saisons supplémentaires. Agé de 33 ans, le pilier international est donc lié avec les Dracs jusqu’à la fin de la saison 2021.

Rémi Casty est vraiment un joueur emblématique du club. Il avait été sacré meilleur pilier de la Super League en 2012. Cette année-là, il est devenu le premier joueur français de l'histoire à être nommé dans la Dream Team. Rémi Casty aime les records et cette saison il est aussi devenu le joueur ayant joué le plus de matchs dans l’histoire du club, battant le record détenu auparavant par Greg Mounis.

L'Audois d'origine évolue aux Dragons depuis la création du club, il n’a manqué qu’une saison en 2014, parti tenter sa chance en NRL sous les couleurs des Sydney Roosters.

Capitaine depuis six saisons, il compte 264 matchs de Super League et 25 essais.

"Heureux et fier"

Rémi Casty : « Je suis fier et heureux de prolonger pour deux années supplémentaires. Les années passent mais j’ai toujours la fraîcheur mentale et physique pour tout donner avec les Dragons. »

Steve McNamara (entraîneur) : « Rémi réalise l’un de ses plus belles saisons cette année et nous sommes ravis que sa longue association avec le club se poursuive pour deux années supplémentaires. Il est bien physiquement et mentalement, et met toujours autant d’application et d’envie pour réussir avec les Dragons. En tant que joueur cadre et capitaine, son influence est vitale pour nous aider à atteindre chaque semaine des niveaux de préparation et de performance élevés. »