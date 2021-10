René Bouscatel "ne comprend pas" qu'on critique la réduction de suspension de Tekori

Iosefa Tekori est requalifié et pourra rejouer dès ce weekend. Le deuxième ligne toulousain, suspendu quatre semaines après un plaquage dangereux à Biarritz, a vu sa suspension réduite d'une semaine en profitant du dispositif de World Rugby "Head Contact Process (HCP) - Coaching Intervention Application." Le Samoan aura donc été écarté trois semaines et a "transformé" sa dernière semaine par un atelier spécifique dédié au plaquage haut. Décision incompréhensible pour Jean-Baptiste Aldigé.

Aldigé critique, Bouscatel répond

Sur les réseaux sociaux, le président du Biarritz Olympique critique le procédé et explique qu'il faudrait "revoir le mode de fonctionnement de certaines de nos instances". Jean-Baptiste Aldigé rappelant également la grave blessure de son talonneur Romain Ruffenach et éloigné des terrains pour de longs mois après cette action.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bouscatel : "Un acte de repentance positif"

Ce dispositif qui permet donc de réduire une suspension est une bonne chose assure René Bouscatel, contacté par France Bleu Occitanie : "Il a été mis en place parce que c'est une bonne chose. Cela permet d'être sensibilisé et d'avoir une action positive. C'est un acte de repentance tout à fait positif. Le dispositif a sa légitimité. Il est normal que des joueurs puissent volontairement l'adopter. Joe Tekori est une belle personnalité et le montre par cette action. Il y a une réglementation qui ne dépend pas que de la Ligue. Je la trouve très positive. Je ne comprends pas qu'on puisse la critiquer. Les joueurs s'engagent à quelque chose de positif, ce qui est le cas de Tekori. Bien sûr, je suis très triste pour Ruffenach. Malheureusement, dans une carrière de joueur ça peut arriver sur un acte malencontreux qui a été sanctionné. On ne peut pas critiquer la décision prise."

Iosefa Tekori est donc disponible pour jouer ce dimanche sur la pelouse du Racing 92. Il a purgé ses trois semaines de suspension.

à lire aussi Top 14 : le président du Biarritz Olympique dénonce la réduction de sanction pour Iosefa Tekori