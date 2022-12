"Repenser le rugby de demain" : Frédéric Michalak défend la nouvelle formule de la Champions Cup

Ancien ouvreur du Stade Toulousain, Frédéric Michalak connait très bien la Coupe d'Europe. Il a soulevé trois fois le trophée (2003, 2005 et 2010) avec les Rouge et Noir. Il a aussi connu une expérience de joueur dans l'hémisphère sud du côté des Sharks de Durban (Afrique du Sud).

"Il faut s'ouvrir au maximum"

Cette saison, trois franchises font leur apparition parmi les 24 équipes engagées en Champions Cup : Sharks, Bulls et Stormers.

Une bonne nouvelle pour Michalak : "Il faut s'ouvrir au maximum. On voit qu'il y a des clubs anglais qui souffrent sur la partie économique. Des grands clubs comme les Wasps. Je me souviens, quand j'étais au Stade Toulousain, on les a joués en finale de Coupe d'Europe. Me dire que les Wasps sont en dépôt de bilan... C'est quelque chose qui peut arriver à des clubs français. L'économie sud-africaine dans le rugby a été très impactée par le Covid. Il faut repenser le rugby de demain. Intégrer ces franchises, c'est aussi permettre au rugby d'être plus ouvert, de travailler tous ensemble pour la survie de tous ces grands clubs. Cela va relever encore le niveau. Voir des affiches Stade Toulousain-Sharks de Durban, ce serait assez exceptionnel. Ce sera vraiment intéressant de voir le niveau de la compétition."

Le Stade Toulousain s'envole ce vendredi après-midi pour Limerick. Les hommes d'Ugo Mola affronteront le Munster dimanche après-midi pour ouvrir cette campagne de Champions Cup. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.