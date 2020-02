Reporté à cause d'une épidémie de staphylocoque, le match US Montauban-Provence Rugby se jouera le 14 mars

Le match entre l'US montalbanaise et Provence Rugby, reporté pour cause de staphylocoque à Sapiac en début de saison, est fixé au samedi 14 mars.

Montauban, France

On connaît la date du match de Pro D2 US Montauban-Provence Rugby. Prévu en octobre dernier pour le compte de la 6ème journée de championnat, il avait été reporté à cause de l'épidémie de staphylocoque qui frappait l'USM. La rencontre aura lieu le samedi 14 mars à Sapiac.

Ce vendredi 14 février, match retour : Provence Rugby-US Montauban, pour la 20ème journée de Pro D2