Reprise de l'entraînement au Castres Olympique : des gants, du gel mais aussi beaucoup de plaisir

C’est reparti. Le Castres Olympique a repris ses entraînements ce lundi. Les joueurs ont sué, souffert avec une longue séance de musculation. Car, pour le moment, le rugby sur un terrain n’est pas encore permis.

Mais peu importe, Mathieu Babillot, le capitaine est tellement heureux d’être là. "C’est un peu dur. Première courbature. En plus, il fait un peu lourd. Mais on est tous arrivé avec la banane. Heureux de retrouver les vestiaires. Ce rapport qu’on peut avoir avec les autres, c’est vrai qu’il commençait à nous manquer."

La banane du capitaine Babillot. © Radio France - SM

Mesures de distanciation

Mais cette reprise, en petits groupes de cinq, était évidemment très spéciale. "D’abord, on a tous le cardiomètre pour vérifier que tout va bien. On est espacé de plusieurs mètres. On a chacun sa bouteille. On est arrivé, tout est installé pour qu’on évite de toucher quoi que soit. _On a des gants même pour les chariots dehors_. Ça nous fait un peu rire. Mais c’est comme ça."

Le coach masqué, Mauricio Reggiardo, pour qui c’est normal « d’être exemplaire ». © Radio France - SM

Une préparation qui va durer 12 semaines avant une potentielle reprise du championnat. "On a reçu le planning. On a des périodes de travail. On a des week-ends prolongés. On a aussi des périodes de vacances. Tout a été mis en place pour bien se préparer", raconte le capitaine castrais. Et Mathieu Babillot qui attend aussi avec impatience les 12 premières recrues qui arriveront dans quelques jours.

Vincent Giaccobbi est le directeur de la performance du CO. C’est lui qui a accueilli les joueurs hier par petits groupes de cinq. Il leur a préparé un entraînement musculaire.

Vincent Giaccobbi directeur de la performance du Castres Olympique. Copier

Et au Castres Olympique, tout le monde espère que les vrais entraînements de rugby puissent reprendre le 1er juillet.