Top 14 : une reprise minée par de nombreuses inquiétudes

Enfin ! Cela faisait six mois que les joueurs du Top 14 n'avaient pas remis les crampons sur les terrains pour disputer des rencontres officielles. A partir de vendredi, le championnat reprend dans un contexte sanitaire compliqué. Menaces de reports de matchs, jauge partielle et calendrier surchargé, les clubs retrouvent la compétition dans un climat incertain.

Un protocole sanitaire strict

Premièrement, ils doivent composer avec un protocole sanitaire contraignant. La Ligue nationale de rugby (LNR) a mis en place des règles pour éviter au maximum les risques de contamination au coronavirus. La philosophie principale : éviter tant que faire se peut les annulations de matchs. La Ligue privilégie donc le report, plutôt que le forfait, et ce à partir de trois contaminations au sein d'un groupe (encadrement compris).

La saison 2020-2021 commence déjà fort puisque l'affiche de cette première journée, prévue vendredi entre le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles a déjà été reportée. Le match Lyon - Racing 92 (samedi à 18h00) est lui aussi menacé.

Mais que les fans du Top 14 se rassurent, il y aura bien un match pour ouvrir cette première journée. La Ligue et Canal + ont décidé de décaler la rencontre Montpellier - Pau, prévue samedi, à vendredi 20h45.

Maintien de la jauge à 5.000 personnes

Protocole strict pour les clubs mais aussi pour les supporters. La règle de ne pas accueillir plus de 5.000 spectateurs dans les stades est maintenue jusqu'au 31 octobre. Des exceptions peuvent être prises dans les zones vertes où le virus circule moins. Ce sera le cas de Clermont qui a obtenu le feu vert de la part de la préfecture du Puy-de-Dôme pour accueillir 10.000 spectateurs lors de son premier match contre Toulouse (dimanche à 21h00) ou encore de Brive qui pourra laisser entrer 9.000 personnes au Stadium pour la réception de Bayonne (dimanche à 20h45).

Mais le maintien de la jauge à 5.000 personnes fait craindre le pire à Paul Goze, le président de la LNR. "Nos clubs sont en péril" a t-il déclaré à l'AFP. Selon lui, cela représente un manque à gagner entre 30 et 35 millions d'euros pour les deux premiers mois du championnat pour l'ensemble des clubs de Top 14 et de Pro D2.

Un coup dur quand on sait que les "revenus jours de match" (billetterie, hospitalités, partenariats, etc.) représentent environ 60% des rentrées d'argent. Le patron de la Ligue ainsi que des représentants des présidents de clubs ont été reçus mardi dernier à Matignon par le directeur de cabinet du Premier ministre. Si les personnes présentes disent avoir été entendues, aucune annonce n'a encore été officiellement faite quant à un plan d'aides pour le rugby français.

à lire aussi Le Stade Toulousain qualifié pour la prochaine Champions Cup

Un calendrier surchargé

Les clubs n'auront pas beaucoup de temps pour se remettre dans le rythme après six mois d'interruption. Dès le 18 septembre, six clubs français devront enchaîner avec les quarts de finale européens : Toulouse, Clermont et le Racing 92 en Champions Cup; Bordeaux-Bègles, Castres et Toulon en Challenge Cup.

Ensuite place à la trêve internationale. Là aussi, c'est l'incertitude la plus totale. Le XV de France ne sait pas encore combien de matchs il pourra disputer. Les clubs sont disposés à étendre la fenêtre de l'automne pour la porter à cinq dates sur cinq semaines, soit une de moins que ne le souhaite la Fédération française de rugby.

Mais contre qui ? Un "Tournoi des huit nations" était programmé, avec les Fidji et le Japon comme invités. La compétition, censée se dérouler entre le 24 octobre et le 5 décembre (en plus de France-Irlande du Tournoi 2020 le 31 octobre), a du plomb dans l'aile depuis que les Japonais ont fait part de leur intention de ne pas se rendre en Europe.

à lire aussi Top 14 : le Stade Rochelais pourra accueillir 8 000 spectateurs vendredi au Stade Deflandre

Et le bouclier de Brennus dans tout ça ?

La complexité de cette reprise du Top 14 ne doit pas faire oublier qu'il y a une saison à jouer et à gagner. Pas de champion, ni de relégation l'année dernière, c'est donc le Stade Toulousain qui est toujours champion en titre. Qui pour succéder aux Rouge et Noir ?

Lors de l'arrêt de la saison à cause de l'épidémie, c'était l'Union Bordeaux-Bègles qui était en tête avec 13 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais l'UBB devra faire avec la perte son rouleau compresseur Semi Radradra parti pour le club anglais de Bristol.

Le Racing 92 voudra aussi montrer ses muscles cette saison, notamment avec l'arrivée de la superstar australienne Kurtley Beale. Autres clubs qui semblent vouloir se retrouver dans les phases finales : le Stade Toulousain de Kolbe, Clermont et sa recrue japonaise Kotaro Matsushima ou encore Montpellier et sa charnière Pollard-Reinach, tous deux champions du monde.